Полная изоляция, день пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Несмотря на выходной день и хорошую погоду, улицы города опустели.

Вот так выглядит Театральная площадь. Людей практически нет:

Возле парка им. А. П. Бондина тоже нет людей, только стоят припаркованные автомобили:

Парковка у парка им. А.П. Бондина Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

У фонтана на набережной народу побольше, видно, как некоторые вышли на прогулку:

Фонтан на набережной Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

На перекрестке проспекта Строителей и улицы Мира практически нет проезжающих автомобилей:

Перекресток улиц Строителей-Мира Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

Площадь у цирка пустует, нет даже прохожих:

Площадь у цирка Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

А вот так выглядит площадь у железнодорожного вокзала:

Площадь у вокзала Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

Кстати, из-за изоляции пассажиропоток на железной дороге снизился. В связи с этим были отменены две электрички по маршрутам Нижний Тагил — Кушва — Нижний Тагил и Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский.

В Нижний Тагил из-за коронавируса не будут ходить две электрички

На Руднике ситуация не меняется, и люди тоже не гуляют:

Школа №3 на Руднике Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

На Красном Камне у светофора несколько человек ждут, когда загорится зеленый, но кто-то решил не дожидаться и перебежать дорогу:

Перекресток у кинотеатра "Красногвардеец" Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

На Тагилстрое возле парка Культуры тоже практически нет людей, только пара прохожих идет по дороге:

Парк Культуры на Тагилстрое Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

А вот на детской площадке на аллее, расположенной по улице Гвардейской, резвятся дети — играют в мяч:

Площадка на аллее по улице Гвардейская на Тагилстрое Фото: tagilcity.ru

По самой аллее гуляет немало народа:

Аллея по улице Гвардейская на Тагилстрое Фото: tagilcity.ru

На Вые у остановки ДК «Юбилейный» тоже не так много горожан:

ДК "Юбилейный" Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

Вагонка тоже пустует:

Ледовый дворец на Вагонке Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

Даже во дворах никого нет:

Так как все находятся на самоизоляции, воспитатели детских садов решили не терять время и занять родителей и детей на время вынужденных выходных. Так, воспитатели объединения детских садов «Маячок» сообщили, что на время особого положения для детей разрабатывается дистанционная форма обучения. Пока неизвестно, какие именно задания будут предложены и в каком формате, известно, что все будет проходить онлайн. Выполнять задания дети будут вместе с родителями.

Преподаватели студии танца «Творческий беспорядок» тоже прислали задания, чтобы танцоры не потеряли форму за время карантина.

А еще в Свердловской области планируется создать «Учительский штаб», который будет записывать телеуроки для школьников. Их будут показывать областные каналы.

В период режима самоизоляции для свердловских школьников запишут телеуроки

Кроме того, Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым разрешено работать во время режима самоизоляции, подписав соответствующее постановление. При этом, все организации должны работать в соответствии с указом президента РФ, в частности, сотрудники должны быть обеспечены средствами защиты и соблюдать дистанцию.

2 Евгений Куйвашев увеличил список компаний, которым можно работать в режиме изоляции Фото Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил список организаций, которым разрешается работать в режиме полной самоизоляции, сообщается на сайте правительства Свердловской области.

На 5 апреля в Свердловской области зарегистрировано 40 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки новых случаев заболевания не выявлено.