Полная изоляция, день пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Завершается пятый день полной изоляции в Нижнем Тагиле. Людей на улицах города становится все меньше, большинство находятся дома и соблюдают режим. Ни одного случая заболевания коронавирусом в городе по-прежнему не зафиксировано. Что произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
Несмотря на выходной день и хорошую погоду, улицы города опустели.
Вот так выглядит Театральная площадь. Людей практически нет:
Возле парка им. А. П. Бондина тоже нет людей, только стоят припаркованные автомобили:
У фонтана на набережной народу побольше, видно, как некоторые вышли на прогулку:
На перекрестке проспекта Строителей и улицы Мира практически нет проезжающих автомобилей:
Площадь у цирка пустует, нет даже прохожих:
А вот так выглядит площадь у железнодорожного вокзала:
Кстати, из-за изоляции пассажиропоток на железной дороге снизился. В связи с этим были отменены две электрички по маршрутам Нижний Тагил — Кушва — Нижний Тагил и Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский.
На Руднике ситуация не меняется, и люди тоже не гуляют:
На Красном Камне у светофора несколько человек ждут, когда загорится зеленый, но кто-то решил не дожидаться и перебежать дорогу:
На Тагилстрое возле парка Культуры тоже практически нет людей, только пара прохожих идет по дороге:
А вот на детской площадке на аллее, расположенной по улице Гвардейской, резвятся дети — играют в мяч:
По самой аллее гуляет немало народа:
На Вые у остановки ДК «Юбилейный» тоже не так много горожан:
Вагонка тоже пустует:
Даже во дворах никого нет:
Так как все находятся на самоизоляции, воспитатели детских садов решили не терять время и занять родителей и детей на время вынужденных выходных. Так, воспитатели объединения детских садов «Маячок» сообщили, что на время особого положения для детей разрабатывается дистанционная форма обучения. Пока неизвестно, какие именно задания будут предложены и в каком формате, известно, что все будет проходить онлайн. Выполнять задания дети будут вместе с родителями.
Преподаватели студии танца «Творческий беспорядок» тоже прислали задания, чтобы танцоры не потеряли форму за время карантина.
А еще в Свердловской области планируется создать «Учительский штаб», который будет записывать телеуроки для школьников. Их будут показывать областные каналы.
Кроме того, Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым разрешено работать во время режима самоизоляции, подписав соответствующее постановление. При этом, все организации должны работать в соответствии с указом президента РФ, в частности, сотрудники должны быть обеспечены средствами защиты и соблюдать дистанцию.
На 5 апреля в Свердловской области зарегистрировано 40 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки новых случаев заболевания не выявлено.