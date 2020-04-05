Премьер-министр дал новые поручения, направленные на борьбу с коронавирусом в России

В список мер вошло создание единой системы для идентификации россиян, возвращающихся из-за границы, проработка вопроса компенсации медорганизациям снижения доходов из-за меньшего количества оказанных услуг по ОМС. Также Мишустин поручил обеспечить медицинские учреждения средствами индивидуальной защиты и достаточным числом медперсонала. Кроме того, из больниц, где будут лежать больные коронавирусом, другие пациенты должны быть переведены в иные медучрежения.