Россия возобновит вывоз граждан из-за границы

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Россия начнет постепенное возвращение к вывозным полетам из-за границы с понедельника, 6 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Сюжеты: Коронавирус
По ее словам, приостановка рейсов была осуществлена на два дня, чтобы определить, кто из граждан, в каком количестве и из какой страны прилетит в Россию. С понедельника составлен график и постепенно полеты будут восстановлены.
Она добавила, что у власти не могли идентифицировать 13,66 тысяч из 26 тысяч человек.
Вместе с тем, Голикова считает, что возвращение россиян из-за границы посредством вывозных самолетов является угрозой новой волны распространения коронавируса.
Вчера российские власти приняли решение о прекращении международного авиасообщения на фоне распространения коронавируса.
По последним данным, в России зарегистрировано 4138 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 40 из них в Свердловской области.
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