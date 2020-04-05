В Екатеринбурге адвокат подал в суд на Евгения Куйвашева из-за режима самоизоляции
Сегодня, 18:57ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Адвокат Антон Мамаев подал иск в суд на губернатора из-за установленного в Свердловской области режима самоизоляции, пишет 66.ру.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По мнению адвоката, губернатор нарушил Конституцию РФ, запретив свердловчанам своим указом свободно передвигаться. Мамаев пояснил, что губернаторы не могут ограничивать конституционные права граждан. Но такое право сохраняется за президентом, в случае введения чрезвычайного положения в стране.
Адвокат подчеркнул, что не призывает нарушать режим самоизоляции. Однако если суд признает принятые меры незаконными, то у граждан, которых оштрафуют за нарушение режима, появится основание оспорить штрафы.
Иначе суды будут ссылаться на указ губернатора, и никто не будет проверять, законен ли он, говорит адвокат.
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