В Екатеринбурге адвокат подал в суд на Евгения Куйвашева из-за режима самоизоляции

По мнению адвоката, губернатор нарушил Конституцию РФ, запретив свердловчанам своим указом свободно передвигаться. Мамаев пояснил, что губернаторы не могут ограничивать конституционные права граждан. Но такое право сохраняется за президентом, в случае введения чрезвычайного положения в стране.

Адвокат подчеркнул, что не призывает нарушать режим самоизоляции. Однако если суд признает принятые меры незаконными, то у граждан, которых оштрафуют за нарушение режима, появится основание оспорить штрафы.