В Екатеринбурге лечащих пациентов с коронавирусом медиков будут бесплатно кормить

Как рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава, с 5 апреля врачи, взаимодействующие с больными и теми, у кого подозрение на заражение коронавирусом, будут получать бесплатное горячее питание. В их числе сотрудники больниц №6, №20 и №40. С 6 апреля горячее питание будет предоставлено всем подстанциям скорой помощи города.