В Екатеринбурге лечащих пациентов с коронавирусом медиков будут бесплатно кормить
Сегодня, 17:59ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге медиков, работающих с пациентами, которые больны коронавирусом, обеспечат горячим питанием, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Как рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава, с 5 апреля врачи, взаимодействующие с больными и теми, у кого подозрение на заражение коронавирусом, будут получать бесплатное горячее питание. В их числе сотрудники больниц №6, №20 и №40. С 6 апреля горячее питание будет предоставлено всем подстанциям скорой помощи города.
Напомним, в Свердловской области 40 человек заболели коронавирусом, 13 - выздоровели.
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