В Нижнем Тагиле нашли пропавшую школьницу из Екатеринбурга

Поиски девушки проводились полицией совместно с волонтерами. Александра была найдена в Нижнем Тагиле. Что она делала в городе не уточняется. С девушкой все в порядке, полицейские проведут с ней профилактическую беседу.

Как сообщили изданию в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, полиция доставила Александру в отдел полиции для дачи объяснений и проведения профилактической беседы.