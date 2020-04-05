В Нижнем Тагиле нашли пропавшую школьницу из Екатеринбурга
Сегодня, 10:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полиция завершила поиски 14-летней Александры Поповой из Екатеринбурга, которая пропала в Екатеринбурге 29 марта, сообщает E1.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Поиски девушки проводились полицией совместно с волонтерами. Александра была найдена в Нижнем Тагиле. Что она делала в городе не уточняется. С девушкой все в порядке, полицейские проведут с ней профилактическую беседу.
Как сообщили изданию в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, полиция доставила Александру в отдел полиции для дачи объяснений и проведения профилактической беседы.
Напомним, Александра Попова пропала 29 марта. По словам ее матери, она сбегает не впервые и могла отправиться в Нижний Тагил с парнем, который старше ее на два года.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей