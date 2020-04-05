В период режима самоизоляции для свердловских школьников запишут телеуроки
Сегодня, 18:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области создадут «Учительский штаб» для проведения удаленных уроков для школьников, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус
Коллектив учителей будет создавать телеуроки, которые покажут по областному телевидению. Делается это, поскольку не у всех школьников есть дома интернет или цифровое телевидение.
Учителя проведут уроки по русскому языку, математике, окружающему миру, чтению. Возможно, список предметов дополнят уроками по ИЗО и черчению.
После каникул из-за коронавируса школьники находятся на дистанционном обучении до 12 апреля.
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