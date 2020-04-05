В Таиланде семеро россиян заразились коронавирусом

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У семерых граждан России, находящихся в Таиланде, обнаружен коронавирус нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных департамента заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
По данным ведомства, в числе зараженных шесть женщин от 28 до 60 лет, а также один 48-летний мужчина. При этом, четверо россиян находятся в провинции Чобури, где располагается город Паттайя, а остальные — на острове Пхукет.
Кроме того, по информации Минздрава Чонбури, коронавирус обнаружили у девятилетнего российского мальчика. При этом, в единой базе данных указано, что инфекция обнаружена у девятилетнего мальчика из Таиланда.
В России, по данным на 4 апреля, количество зараженных превысило четыре тысячи человек, из них 40 человек находятся в Свердловской области.
Карта распространения коронавируса в России
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