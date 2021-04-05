Фейковый следователь выманил у пенсионерки полмиллиона рублей

Пенсионерке позвонила лже-внучка и сообщила об аварии. После этого трубка якобы была передана следователю. Тот подтвердил факт ДТП и сообщил, что для урегулирования инцидента нужна сумма в размере одного миллиона рублей, сообщает «КП-Екатеринбург».
У женщины такой суммы не оказалось, она сообщила, что готова отдать все накопленные средства в размере пятьсот тысяч рублей, чтобы помочь внучке. Далее была дана установка передать деньги стажеру, который приедет к ней домой.
Спустя время, пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Злоумышленники объявлены в розыск. Заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество, совершенное в крупном размере».
Напомним, вор-рецидивист задержан за нападение и ограбление пенсионера в Нижнем Тагиле.