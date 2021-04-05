Фейковый следователь выманил у пенсионерки полмиллиона рублей

Мошенники представились следователями и выманили у 81-летней женщины из Екатеринбурга все ее накопления в размере 500 тысяч рублей за спасение внучки.

Пенсионерке позвонила лже-внучка и сообщила об аварии. После этого трубка якобы была передана следователю. Тот подтвердил факт ДТП и сообщил, что для урегулирования инцидента нужна сумма в размере одного миллиона рублей, сообщает «КП-Екатеринбург». У женщины такой суммы не оказалось, она сообщила, что готова отдать все накопленные средства в размере пятьсот тысяч рублей, чтобы помочь внучке. Далее была дана установка передать деньги стажеру, который приедет к ней домой. Спустя время, пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Злоумышленники объявлены в розыск. Заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество, совершенное в крупном размере». Напомним, вор-рецидивист задержан за нападение и ограбление пенсионера в Нижнем Тагиле. Вор-рецидивист задержан за нападение и ограбление пенсионера в Нижнем Тагиле

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