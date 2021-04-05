Готовили нападение на силовиков: в Кисловодске задержаны экстремисты

Готовили нападение на силовиков: в Кисловодске задержаны экстремисты
Сегодня, 16:22ОбществоФото: pixabay.com
Сторонники международных террористических организаций подготавливали теракт в Ставропольском крае и были задержаны.

В первую очередь был задержан гражданин РФ, 1996 года рождения, ранее судимый за общеуголовные преступления. Он намеревался напасть на сотрудников правоохранительных органов. Для этого им были подготовлены самодельные бомбы. При обыске при нем были обнаружены взрывчатка, инструкции и литература экстремистского характера, компоненты для бомб.

Далее были установлены и задержаны три его сообщника. Мужчины входили в террористическую группировку «Исламское государство» (деятельность этой организации запрещена на территории РФ), сообщает «ИА Regnum».

Его сообщники являются также гражданами РФ, они причастны к финансированию боевиков в Сирии. В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области.

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