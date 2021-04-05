Готовили нападение на силовиков: в Кисловодске задержаны экстремисты

В первую очередь был задержан гражданин РФ, 1996 года рождения, ранее судимый за общеуголовные преступления. Он намеревался напасть на сотрудников правоохранительных органов. Для этого им были подготовлены самодельные бомбы. При обыске при нем были обнаружены взрывчатка, инструкции и литература экстремистского характера, компоненты для бомб.