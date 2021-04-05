H&M требует с «Гринвича» в Екатеринбурге возместить 33 млн рублей убытков

Новый иск от H&M к ТЦ «Гринвич» принят в суде Екатеринбурга о взыскании убытков в размере более 33 миллиона рублей.

Сторонами обсуждается вопрос аренды. В конце 2020 года H&M были поданы иски «Управляющей компании ИТС-Групп» («Гринвич»). Магазин одежды не функционировал с 24 сентября 2020 года. Представители H& M называют причину, — отключение электричества в арендуемом помещении, сообщает «66.ru». В исковых требованиях организация требует «устранить препятствия в пользовании арендованным помещением» и устранить нарушения «права аренды и понуждения к исполнению обязательства в натуре». Арбитражный суд Свердловской области выдвинул предложение о урегулировании споров между сторонами договора аренды. Представители организации должны вместе произвести осмотр помещения магазина для установления причины отсутствия электроснабжения в магазине истца. Управляющий торговым центром отметил, что согласен с предложением суда. На данный момент «Гринвич» ждет проверки. Стороны иск не комментируют. Напомним, в Екатеринбурге сеть H&M судится с ТЦ «Гринвич». H&M закрыт четыре месяца. В Екатеринбурге сеть H&M судится с ТЦ «Гринвич»

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