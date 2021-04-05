Лжегазовщики обходят дома и навязывают замену газового оборудования в Нижнем Тагиле

Представившаяся сотрудницей газовой службы женщина без предварительного объявления начала обход квартир тагильчан. Жители дома на Циолковского пожаловались на навязчивое предложение о замене газового оборудования, но в «Горгаз-НТ» опровергли плановое техобслуживание.

Хозяйка одной из квартир дома по адресу Циолковского, 11 Нина сообщила TagilCity.ru, что к ней в дверь позвонила женщина в одежде, похожей на форму газовщика. Тагильчанка рассказала, что незнакомка предоставила какую-то папку — там была корочка, документы. По словам Нины, женщина раскрыла эту папку и тут же ее закрыла, быстро надела бахилы, прошла на кухню и попросила документы на газ. Жительница спросила, было ли у них предварительное оповещение о проверке газового оборудования, на что получила ответ, что объявление повесили не на дверь, а на доску. Она быстро крышку плиты закрыла, за плиту полезла и говорит, что шланг старый, надо менять. На мой ответ, что у нас плита и шланг новые, она сказала, что все равно надо менять шланг, рассказала Нина. Тагильчанка услышала еще от «газовщицы», что надо устанавливать счетчик. Нина вспомнила историю соседки с Октябрьской революции, которой лжегазовщики летом поменяли газовый шланг и установили счетчик на восемь тысяч рублей. Для проверки сотрудницы газовой службы Нина с дочерью Натальей решили позвонить в обслуживающую компанию «Горгаз-НТ». Я спросила, есть ли в таком-то доме мероприятия, связанные с проверкой. Мне ответили, что нет. Сказала, что нам делают предписание менять шланг и ставить счетчик. Из «Горгаза» мне говорят: «Выгоняйте ее из квартиры», поделилась Наталья. Наталья заметила, что женщина, которая пришла с проверкой, была в серых рабочих брюках, но на ее куртке не было логотипа. И представилась она сотрудницей компании «Газмонтаж», то есть не той организации, что закреплена за домом. В «Горгаз-НТ» редакции подтвердили, что лжегазовщики ходят по квартирам и навязывают устанавливать газовое оборудование. Подобные случаи заметили накануне по улице Циолковского, 11 и Циолковского, 13, а также на Северном поселке. Жителям рекомендуют сразу проверять у них удостоверение, так как в нем может быть написана другая компания. Следует также обращать внимание на объявление, которое должно появляться за несколько дней до проверки. Этот «Газмонтаж», который они называют, зарегистрирован не в Тагиле даже. У них регистрация по области. Сразу должно навести на какие-то подозрения, и нужно четко помнить, кто вас обслуживает, сказала сотрудница «Горгаз-НТ» Мария Нечаева. Лжегазовщики ходят по квартирам днем, когда в основном дома сидят одни пенсионеры. Они их сначала запугивают, а потом предлагают установку оборудования. Пускать домой таких людей опасно, как предупреждают в «Горгаз-НТ». На время технического обслуживания оборудования нужно перекрывать газ по всему стояку, что может не делаться, когда приходят лжегазовщики. После такой замены сотрудникам «Горгаза-НТ» приходится все переделывать, так как работа сделана некачественно. Да и установка счетчика на газ для одного-двух человек невыгодна. Мы говорим, что у нас замена счетчика вместе со счетчиком 3,5 тысячи. Вы платите кому-то 8 тысяч. Также замена шланга у нас 345 рублей. Не те деньги, которые они вымогают с людей. Очень большие суммы, прокомментировали TagilCity.ru. В МУ МВД России «Нижнетагильское» сказали TagilCity.ru, что никого не нужно пускать в квартиру. Следует позвонить в газовую службу и узнать, есть ли представители с работами по этому адресу. Можно также позвонить в дежурную часть и сообщить, что жителям навязывают услуги по газу. Как пояснила Элина Балуца, фирмы, от которых представляются люди, могут быть зарегистрированы в области и иметь в Нижнем Тагиле филиалы. А работы могут выполняться по завышенным ценам. На деле оказывается документы у них все в порядке, они зафиксированы где-то, то есть официально мы привлечь ни к чему не можем. Все чисто с точки зрения закона. Самое главное быть бдительными самим людям, сообщила руководитель пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское» Элина Балуца. Сотрудники газовой службы и правоохранительных органов предупреждают тагильчан, чтобы они были внимательнее и не впускали в квартиры посторонних людей для работы с газовым оборудованием.

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