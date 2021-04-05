Магазин «Кари» в Нижнем Тагиле оштрафован на 150 тысяч рублей за отказ инвалиду

ООО «Кари» привлечено к административной ответственности в размере 150 тысяч рублей за отказ инвалиду-потребителю в доступе к товарам в магазине Нижнего Тагила.

Обращение поступило в Роспотребнадзор от гражданина с имеющейся инвалидностью с жалобой на действия ООО «Кари» в Нижнем Тагиле, сообщает территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. 14 июля 2020 года тагильчанин пытался зайти в магазин «Кари» по улице Садовая, 21. Но так как у него был установлен кардиостимулятор, опасаясь за свое здоровье, гражданин обратился к менеджерам магазина с просьбой отключить входные контрольные рамки. В подтверждение была предъявлена карта-удостоверение владельца ЭКС. В ответ на просьбу получен отказ представителя продавца. Так как права покупателя были нарушены, был вызван наряд полиции и зафиксирован факт отказа потребителю в предоставлении доступа к товарам, произведен опрос свидетелей и менеджера. Также мужчиной сделана запись в книге отзывов. При анализе материалов дела в действиях продавца обнаружен состав правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 14.8 КоАП РФ «Нарушение иных прав потребителей». ООО "Кари" привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в размере 150 тысяч рублей.

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