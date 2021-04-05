«Новые известия»: как за 10 лет изменился уровень преступности в регионах России

При этом в абсолютных цифрах лидером является Москва. В 2020 году там было зарегистрировано 146,5 тысячи преступлений. А на Чукотке этот показатель составил 786. Можно ли сказать, что на Чукотке безопаснее? Нет. В московском регионе, в том числе и области, откуда в течение дня в город приезжает много людей, проживают более 20 миллионов человек. А это седьмая часть населения России. При этом в Чукотском АО числится только 49,3 тысячи человек. Поэтому сравнения проводились по числу преступлений, совершенных в расчете на 1000 населения.