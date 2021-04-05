«Новые известия»: как за 10 лет изменился уровень преступности в регионах России

Оценка структуры преступности в отчетах Генеральной прокуратуры претерпела некоторые изменения. Например, незаконный оборот наркотиков больше не выделяется отдельной категорией. Он относится к прочим преступлениям. При этом особое внимание уделяется взяточничеству и превышению должностных полномочий.
Основные показатели по снижению преступности в целом по стране в динамике с 2011 года выглядят обнадеживающе. Однако если смотреть на ситуацию в разрезе регионов, то она показывает, что местным властям удается навести порядок далеко не везде.
Вертикаль власти в стране имеется, но единой вертикали результатов работы властей и правоохранителей — нет. Каждый из регионов уникален по уровню преступности.
Наиболее криминальные регионом России на протяжении многих лет является Тыва. Она выделяется абсолютным лидерством по числу убийств и покушений на убийство.
При этом в абсолютных цифрах лидером является Москва. В 2020 году там было зарегистрировано 146,5 тысячи преступлений. А на Чукотке этот показатель составил 786. Можно ли сказать, что на Чукотке безопаснее? Нет. В московском регионе, в том числе и области, откуда в течение дня в город приезжает много людей, проживают более 20 миллионов человек. А это седьмая часть населения России. При этом в Чукотском АО числится только 49,3 тысячи человек. Поэтому сравнения проводились по числу преступлений, совершенных в расчете на 1000 населения.
Среди отличий можно отметить, что восточные регионы два года назад находились в топе аутсайдеров. Однако на фоне сырьевого и коронавирусного кризиса в списке худших оказались республики Коми и Карелия.
Для расчета показателя 2011 года была взята численность по переписи 2010 года.
Ни в одном регионе нет такого роста количества убийств на 100 тысяч жителей как в Тыве. Стоит задуматься и Чукотским властям на убийства в регионе и разобраться в причинах безуспешной борьбы с ними.
Однако эксперты считают, что не всегда снижение преступности на бумаге является реальным показателем.
По словам генерала ФСБ в отставке Александра Михайлова, в Чечне, например, зарегистрировано меньше всего убийств.
И графа «зарегистрировано преступлений»: не зарегистрировал — и нет преступления. Вот и статистика. В Чечне в этом смысле лучшая ситуация. Зарегистрировал преступление и упал на строчку ниже. Но по ощущениям безопаснее. И это не от полиции зависит. Везде свои особенности и причины,уточняет эксперт.
Нежелание работать по правилам и регистрировать все преступления касается не только Чечни. Московской области, по мнению эксперта, это тоже касается. Причины могут отличаться, но результат будет один.
Михайлов объясняет, что, например, сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье членов ОПГ, которые занимались сбытом наркотических веществ через интернет и у них изъяли запрещенных веществ на 40 килограмм, а также оборудование и химические вещества. При этом, по словам эксперта, из оборота изымается только 10-15%.
И здесь изъято 40 кг, а не 360 кг. А ведь из 360 кг получилось бы 4 миллиона доз! В Солнечногорске 130 тыс. жителей. Получается, солнечногорцы могут 42 года употреблять наркотики по 2 дозы в день. Все! И сколько погибнет? Срок жизни таких наркош 3 года. Еще потомкам останется, объясняет Михайлов.
Скептически к статистическим данным относится и член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Она утверждает, что статистика по вынесенным постановлениям об отказе в возбуждении уголовных дел не ведется, а потому нельзя однозначно сказать, не связано ли снижение заведенных дел с одновременным увеличением отказов в их возбуждении.
Более того, исходя из данных регулярных опросов населения, есть немалая неучтённая категория лиц, которые не обращаются в полицию или обращаются безуспешно, либо когда заявления о преступлении были приняты, однако процессуальную проверку по ним проводить отказались под предлогом того, что заявления о преступлении являются «обращениями» и не содержат сведений о преступлениях,говорит Мария Спиридонова.
Заместитель декана Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук Венера Шайдуллина тоже выделяет некоторые особенности, которые могут говорить о формальном, а не реальном уменьшении преступности.
Она отмечает четыре фактора, позволяющих улучшать показатели зарегистрированных преступлений:
Но давайте рассмотрим статистику, что еще, кроме работы правоохранителей, влияет на итоговые показатели преступности.
Кандидат юридических наук Венера Шайдуллина утверждает, что в превентивной политике, которая направлена на предотвращение преступлений, то в этой деятельности участвуют не только правоохранители. По ее мнению, в большей степени на преступность влияют социально-экономические факторы.
Ранее «Новые известия"выяснили, что на Чукотке и Тыве шанс дожития до пенсии составляет 16 и 19% соответственно. Главной проблемой регионов является алкоголь. В Тыве с введением карантина была запрещена продажа алкоголя. Результат оказался далеким от желаемого — в 2020 году количество преступлений, совершенных на почве алкогольного опьянения, выросло на 3,6%. Увы, самые простые меры, основанные на запретах — не работают.
Мария Спиридонова отметила, что не только алкоголь становится причиной совершения преступлений. Немало влияет влияет на это климат и социальная неблагоустроенность.
В части Чукотки и Магадана это еще и суровые природно-климатические условия, (4 месяца — белые ночи, с мая по июль длинный полярный день с незаходящим солнцем, а зимой непрерывная полярная ночь с длящимися сумерками), помноженные на сложные социальные условия. Проблема алкоголизма и некачественных спиртных напитков здесь как спасение от хандры при северной депрессии и отсутствии развлечений, рассказывает эксперт.
По ее словам, республика Тыва является самым бедным российским регионом. В большинстве рейтингов она находится на последнем или на одном из последних мест. Кроме того, Спиридонова добавляет, что Тыва — самый пьющий регион и является одним из аутсайдеров по доступности жилья.
Северная Осетия, КЧР, Адыгея — высокий уровень безработицы, который превысил средний показатель по России, проблема молодежной безработицы из-за отсутствия профильных рабочих мест. По результатам исследования эффективности борьбы с наркотиками в регионах страны — низкая эффективность антинаркотической работы, географическое положение с благоприятными условиями выращивания наркотических культур,говорит Спиридонова.
Однако под социально-экономическими факторами понимаются не только доходы. «Новые известия» проверили, как соотносится изменение количества убийств с изменением среднедушевого дохода с учетом инфляции. Результат получился неожиданным.
В регионах, где наблюдается худшая динамика по убийствам — одни из лучших показателей по росту среднедушевого дохода по ценам с 2011 года. В тех же регионах, где люди, наоборот, стали беднее, показатели показывают положительную динамику.
Так, в Магаданской области они увеличились на 9,93 тысячи рублей, на Чукотке — на 9,65 тысячи, на Камчатке на 3,11 тысячи. При этом в Ненецком АО люди потеряли 4,81 тысячи рублей, Дагестане — 1,86 тысячи, а в Омской области — 1,51 тысячи. Можно ли сказать, что бедность соединяет людей? С такой тенденцией властям нет смысла делать людей богаче. Достаточно просто ограничить цены. Тогда будет тихо и мирно.
Пока положительные тенденции наблюдаются только на Кавказе — если не обращать внимания на новости о том, что силовики жестоко обращаются с гражданами в Чечне. Нельзя забывать про национальные особенности, так как там не любят «выносить сор из избы».
Безусловно, традиции населения (как национальные, так и семейные) могут влиять на статистику преступности. Однако не стоит забывать о понятии «латентная преступность», которая также может быть характерна для данного региона, говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
Однако она считает, что в Чеченской республике установлены жесткие порядки и обусловлено это не только контролем главы республики Кадырова, но и законами Шариата, при которых даже факт общественного порицания — уже наказание. Соответственно, там имеется не только механизм контроля, но и предупреждения преступлений.
Одно можно утверждать точно — полярность регионов за последние 10 лет не исчезла. Наоборот, перевод милиции в полицию, изменение приоритетов поимки преступников, нарастающее расслоение общества — усиливает разницу между наиболее благополучными и наиболее опасными регионами. Если социальные факторы находятся на виду, то смена принципов работы правоохранительных органов является отдельной темой.