«Новые известия»: как за 10 лет изменился уровень преступности в регионах России

«Новые известия»: как за 10 лет изменился уровень преступности в регионах России
Сегодня, 10:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Согласно статистике Генпрокуратуры за январь–февраль 2021 года, в Санкт-Петербурге наблюдается наибольший рост преступлений — на 28,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. «Новые известия» изучили статистику, и выяснили, какой регион в России самый опасный и как изменилась ситуация за последние 10 лет.
Показатели преступности в России за 2011-2021 гг
Фото:"Новые известия"

Оценка структуры преступности в отчетах Генеральной прокуратуры претерпела некоторые изменения. Например, незаконный оборот наркотиков больше не выделяется отдельной категорией. Он относится к прочим преступлениям. При этом особое внимание уделяется взяточничеству и превышению должностных полномочий.

Структура преступности в России
Фото:"Новые известия"

В каких регионах гулять опасно?

Основные показатели по снижению преступности в целом по стране в динамике с 2011 года выглядят обнадеживающе. Однако если смотреть на ситуацию в разрезе регионов, то она показывает, что местным властям удается навести порядок далеко не везде.

Вертикаль власти в стране имеется, но единой вертикали результатов работы властей и правоохранителей — нет. Каждый из регионов уникален по уровню преступности.

Уровень преступности в России за период 2011–2020 гг

Наиболее криминальные регионом России на протяжении многих лет является Тыва. Она выделяется абсолютным лидерством по числу убийств и покушений на убийство.

Рейтинг регионов по уровню преступности и убийствам
Фото:"Новые известия"

При этом в абсолютных цифрах лидером является Москва. В 2020 году там было зарегистрировано 146,5 тысячи преступлений. А на Чукотке этот показатель составил 786. Можно ли сказать, что на Чукотке безопаснее? Нет. В московском регионе, в том числе и области, откуда в течение дня в город приезжает много людей, проживают более 20 миллионов человек. А это седьмая часть населения России. При этом в Чукотском АО числится только 49,3 тысячи человек. Поэтому сравнения проводились по числу преступлений, совершенных в расчете на 1000 населения.

Среди отличий можно отметить, что восточные регионы два года назад находились в топе аутсайдеров. Однако на фоне сырьевого и коронавирусного кризиса в списке худших оказались республики Коми и Карелия.

Динамика уровня преступности в России за период 2011–2020 гг

Для расчета показателя 2011 года была взята численность по переписи 2010 года.

Динамика изменения уровня преступности в регионах Россит
Фото:"Новые известия"

Ни в одном регионе нет такого роста количества убийств на 100 тысяч жителей как в Тыве. Стоит задуматься и Чукотским властям на убийства в регионе и разобраться в причинах безуспешной борьбы с ними.

Однако эксперты считают, что не всегда снижение преступности на бумаге является реальным показателем.

По словам генерала ФСБ в отставке Александра Михайлова, в Чечне, например, зарегистрировано меньше всего убийств.

И графа «зарегистрировано преступлений»: не зарегистрировал — и нет преступления. Вот и статистика. В Чечне в этом смысле лучшая ситуация. Зарегистрировал преступление и упал на строчку ниже. Но по ощущениям безопаснее. И это не от полиции зависит. Везде свои особенности и причины,уточняет эксперт.

Нежелание работать по правилам и регистрировать все преступления касается не только Чечни. Московской области, по мнению эксперта, это тоже касается. Причины могут отличаться, но результат будет один.

Михайлов объясняет, что, например, сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье членов ОПГ, которые занимались сбытом наркотических веществ через интернет и у них изъяли запрещенных веществ на 40 килограмм, а также оборудование и химические вещества. При этом, по словам эксперта, из оборота изымается только 10-15%.

И здесь изъято 40 кг, а не 360 кг. А ведь из 360 кг получилось бы 4 миллиона доз! В Солнечногорске 130 тыс. жителей. Получается, солнечногорцы могут 42 года употреблять наркотики по 2 дозы в день. Все! И сколько погибнет? Срок жизни таких наркош 3 года. Еще потомкам останется, объясняет Михайлов.

Скептически к статистическим данным относится и член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Она утверждает, что статистика по вынесенным постановлениям об отказе в возбуждении уголовных дел не ведется, а потому нельзя однозначно сказать, не связано ли снижение заведенных дел с одновременным увеличением отказов в их возбуждении.

Более того, исходя из данных регулярных опросов населения, есть немалая неучтённая категория лиц, которые не обращаются в полицию или обращаются безуспешно, либо когда заявления о преступлении были приняты, однако процессуальную проверку по ним проводить отказались под предлогом того, что заявления о преступлении являются «обращениями» и не содержат сведений о преступлениях,говорит Мария Спиридонова.

Заместитель декана Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук Венера Шайдуллина тоже выделяет некоторые особенности, которые могут говорить о формальном, а не реальном уменьшении преступности.

Она отмечает четыре фактора, позволяющих улучшать показатели зарегистрированных преступлений:

  1. Декриминализация некоторых экономических преступлений. К примеру, которые связаны с налоговыми правонарушениями, предпринимательством и так далее. В ходе судебной практики появились критерии преступлений, позволяющие определить грань между административным или гражданско-правовым деликтом и преступлением.
  2. Новые преступные схемы. Преступники постоянно совершенствуют схемы, а потому некоторые случаи могут быть не зарегистрированы или их относят к гражданско-правовым спорам.
  3. Технологии. Новые технологии позволяют быстрее раскрывать преступления. Злоумышленники это знают, а потому, прежде чем совершить преступление, тщательно все продумывают. Это называется социальным фактором. Сюда же можно отнести ужесточение судебной практики в отношении некоторых преступлений.
  4. Латентная преступность (незарегистрированная).

Сколько стоит жизнь?

Но давайте рассмотрим статистику, что еще, кроме работы правоохранителей, влияет на итоговые показатели преступности.

Кандидат юридических наук Венера Шайдуллина утверждает, что в превентивной политике, которая направлена на предотвращение преступлений, то в этой деятельности участвуют не только правоохранители. По ее мнению, в большей степени на преступность влияют социально-экономические факторы.

Ранее «Новые известия"выяснили, что на Чукотке и Тыве шанс дожития до пенсии составляет 16 и 19% соответственно. Главной проблемой регионов является алкоголь. В Тыве с введением карантина была запрещена продажа алкоголя. Результат оказался далеким от желаемого — в 2020 году количество преступлений, совершенных на почве алкогольного опьянения, выросло на 3,6%. Увы, самые простые меры, основанные на запретах — не работают.

Мария Спиридонова отметила, что не только алкоголь становится причиной совершения преступлений. Немало влияет влияет на это климат и социальная неблагоустроенность.

В части Чукотки и Магадана это еще и суровые природно-климатические условия, (4 месяца — белые ночи, с мая по июль длинный полярный день с незаходящим солнцем, а зимой непрерывная полярная ночь с длящимися сумерками), помноженные на сложные социальные условия. Проблема алкоголизма и некачественных спиртных напитков здесь как спасение от хандры при северной депрессии и отсутствии развлечений, рассказывает эксперт.

По ее словам, республика Тыва является самым бедным российским регионом. В большинстве рейтингов она находится на последнем или на одном из последних мест. Кроме того, Спиридонова добавляет, что Тыва — самый пьющий регион и является одним из аутсайдеров по доступности жилья.

Северная Осетия, КЧР, Адыгея — высокий уровень безработицы, который превысил средний показатель по России, проблема молодежной безработицы из-за отсутствия профильных рабочих мест. По результатам исследования эффективности борьбы с наркотиками в регионах страны — низкая эффективность антинаркотической работы, географическое положение с благоприятными условиями выращивания наркотических культур,говорит Спиридонова.

Однако под социально-экономическими факторами понимаются не только доходы. «Новые известия» проверили, как соотносится изменение количества убийств с изменением среднедушевого дохода с учетом инфляции. Результат получился неожиданным.

В регионах, где наблюдается худшая динамика по убийствам — одни из лучших показателей по росту среднедушевого дохода по ценам с 2011 года. В тех же регионах, где люди, наоборот, стали беднее, показатели показывают положительную динамику.

Так, в Магаданской области они увеличились на 9,93 тысячи рублей, на Чукотке — на 9,65 тысячи, на Камчатке на 3,11 тысячи. При этом в Ненецком АО люди потеряли 4,81 тысячи рублей, Дагестане — 1,86 тысячи, а в Омской области — 1,51 тысячи. Можно ли сказать, что бедность соединяет людей? С такой тенденцией властям нет смысла делать людей богаче. Достаточно просто ограничить цены. Тогда будет тихо и мирно.

Пока положительные тенденции наблюдаются только на Кавказе — если не обращать внимания на новости о том, что силовики жестоко обращаются с гражданами в Чечне. Нельзя забывать про национальные особенности, так как там не любят «выносить сор из избы».

Безусловно, традиции населения (как национальные, так и семейные) могут влиять на статистику преступности. Однако не стоит забывать о понятии «латентная преступность», которая также может быть характерна для данного региона, говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Однако она считает, что в Чеченской республике установлены жесткие порядки и обусловлено это не только контролем главы республики Кадырова, но и законами Шариата, при которых даже факт общественного порицания — уже наказание. Соответственно, там имеется не только механизм контроля, но и предупреждения преступлений.

Одно можно утверждать точно — полярность регионов за последние 10 лет не исчезла. Наоборот, перевод милиции в полицию, изменение приоритетов поимки преступников, нарастающее расслоение общества — усиливает разницу между наиболее благополучными и наиболее опасными регионами. Если социальные факторы находятся на виду, то смена принципов работы правоохранительных органов является отдельной темой.

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