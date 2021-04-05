Общежитие дома ребенка в тагильской колонии построит компания из Екатеринбурга

Всего на аукцион было подано четыре заявки. Победителем конкурса стало ООО «Сити Билдинг» из Екатеринбурга, компания предложила наиболее низкую стоимость контракта и соответствовала требованиям аукциона, согласно сайту госзакупок.
Начальная цена контракта была снижена на 10 миллионов рублей. Изначально она составляла 167,8 миллиона рублей, ООО «Сити Билдинг» предложило построить общежитие за 157,8 миллиона рублей.
Основным видом деятельности ООО «Сити Бигдинг» является строительство жилых и нежилых зданий. Кроме того, предприятие занимается реставрацией, проектированием и реконструкцией зданий. Компания действует на территории Свердловской области и других регионов России. Она была зарегистрирована в 2012 году в Екатеринбурге, директором предприятия является Виталий Чачин.
Напомним, заказчиком строительства выступает ГУФСИН по Свердловской области. Основные работы должны быть окончены до 15 июля 2022 года. Работы по прокладке наружных сетей и благоустройству — до 30 сентября 2022 года. Определение поставщика было приостановлено УФАС по жалобе о том, что заказчик в один предмет закупки объединил строительные работы и поставки товаров.