Общежитие дома ребенка в тагильской колонии построит компания из Екатеринбурга

Напомним, заказчиком строительства выступает ГУФСИН по Свердловской области. Основные работы должны быть окончены до 15 июля 2022 года. Работы по прокладке наружных сетей и благоустройству — до 30 сентября 2022 года. Определение поставщика было приостановлено УФАС по жалобе о том, что заказчик в один предмет закупки объединил строительные работы и поставки товаров.