Сбытчица государственных наград задержана в Нижнем Тагиле

Женщина 1985 года рождения задержана сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил в конце марта 2021 года. Она продала у здания городского вокзала на станции Невьянск две государственные медали «Ветеран труда». Сделка была между гражданином, выступившим в роли покупателя.