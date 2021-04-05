Сбытчица государственных наград задержана в Нижнем Тагиле

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград», сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
Женщина 1985 года рождения задержана сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил в конце марта 2021 года. Она продала у здания городского вокзала на станции Невьянск две государственные медали «Ветеран труда». Сделка была между гражданином, выступившим в роли покупателя.
Проведена экспертиза, медали являются подлинными. По словам женщины, проданные медали она нашла в мусорном контейнере и решила продать ввиду финансовых сложностей. Женщина является безработной. Объявление о продаже медалей за 2000 рублей она подала на одном из городских сайтов.