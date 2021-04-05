Скандальный экс-схиигумен Сергий остается в СИЗО до конца весны

Московский городской суд принял решение оставить без изменений апелляцию на решение Басманного районного суда об аресте экс-схиигумена Сергия по статье 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства) и нескольким другим. Теперь Николай Романов останется под стражей до 28 мая 2021 года.

Данную информацию также подтвердил адвокат духовника Среднеуральского женского монастыря Павел Бабиков. Он подчеркнул, что в скором времени получит решение суда. После этого защита определится, какие действия предпринять дальше, сообщает Ура.ру. Напомним, в конце декабре 2020 года экс-схиигумен Сергий был задержан в процессе штурма Среднеуральского женского монастыря и доставлен в Москву. Его арестовали на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправству и нарушению права на свободу совести и вероисповеданий. Представитель ОНК: схиигумен Сергий находится в СИЗО в рясе и клобуке

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