Свердловский депутат Госдумы РФ предложил штрафовать работников за мат

Свердловский депутат Госдумы РФ предложил штрафовать работников за мат
Сегодня, 14:57ОбществоФото: pixabay.com
Предложение привлекать сотрудников к административной ответственности за нецензурную брань на рабочем месте выдвинул свердловский депутат Госдумы РФ Андрей Ветлужских.

По словам депутата Андрея Ветлужских, нецензурная речь на рабочем месте может расцениваться как мелкое хулиганство. Работник в случае правонарушения может быть привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», сообщает URA.RU.

Порядок составления протокола в данном случае не уточняется. Работодателям, в случае внесения поправок, будет рекомендовано добиваться включения в правила внутреннего трудового распорядка организации обязанности работников соблюдать служебную дисциплину, быть вежливыми и не позволять нецензурную брань.

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