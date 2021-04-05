Свердловский депутат Госдумы РФ предложил штрафовать работников за мат

По словам депутата Андрея Ветлужских, нецензурная речь на рабочем месте может расцениваться как мелкое хулиганство. Работник в случае правонарушения может быть привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», сообщает URA.RU.