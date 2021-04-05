Свердловский депутат опроверг обвинения в неплатеже алиментов внебрачной дочери

Свердловский депутат опроверг обвинения в неплатеже алиментов внебрачной дочери
Сегодня, 21:59ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Уральский депутат и бизнесмен Вячеслав Брозовский, с которого жительница Москвы требует алименты за внебрачную десятилетнюю дочь, опроверг ее обвинения.

По словам адвоката мужчины, с сентября 2012 года Вячеслав Брозовский заплатил матери девочки более 8,5 миллиона рублей, сообщает Ура.ру. Отмечается, что мужчина до сих пор продолжает исправно перечислять ежемесячные выплаты. Свои слова о том, что с момента рождения ребенка бизнесмен ничего не платил, москвичка подтвердила банковской справкой.

Напомним, в октябре 2020 года Щербинский суд Москвы отказал в иске депутату свердловского Заксобрания Вячеславу Брозовскому. Он судился с мамой своей десятилетней дочери, которая публично обвинила политика в равнодушии и безучастии к их ребенку.

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