Свердловский депутат опроверг обвинения в неплатеже алиментов внебрачной дочери

По словам адвоката мужчины, с сентября 2012 года Вячеслав Брозовский заплатил матери девочки более 8,5 миллиона рублей, сообщает Ура.ру. Отмечается, что мужчина до сих пор продолжает исправно перечислять ежемесячные выплаты. Свои слова о том, что с момента рождения ребенка бизнесмен ничего не платил, москвичка подтвердила банковской справкой.
Напомним, в октябре 2020 года Щербинский суд Москвы отказал в иске депутату свердловского Заксобрания Вячеславу Брозовскому. Он судился с мамой своей десятилетней дочери, которая публично обвинила политика в равнодушии и безучастии к их ребенку.