Свердловский депутат опроверг обвинения в неплатеже алиментов внебрачной дочери

По словам адвоката мужчины, с сентября 2012 года Вячеслав Брозовский заплатил матери девочки более 8,5 миллиона рублей, сообщает Ура.ру. Отмечается, что мужчина до сих пор продолжает исправно перечислять ежемесячные выплаты. Свои слова о том, что с момента рождения ребенка бизнесмен ничего не платил, москвичка подтвердила банковской справкой.