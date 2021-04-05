TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ в Нижнем Тагиле в марте 2021 года

Информационное агентство TagilCity.ru поднялось на одну строчку по цитируемости СМИ в социальных сетях Свердловской области за март 2021 года и заняло четвертое место.

Сайт «Медиаметрикс» предоставил данные цитируемости СМИ Свердловской области в соцсетях. Фото: скриншот сайта "Медиаметрикс" Информационное агентство TagilCity.ru занимает четвертую строку. В марте пользователи соцсетей поделились на своих страницах материалами издания 31,5 тысячи раз. В феврале TagilCity.ru находилось на пятом месте. Первую строку рейтинга занимает портал Е1 с 291,5 тысячами переходов в социальных сетях. Далее следует издание из Челябинска 74.ru с 82,9 тысячами переходов. Третью строку рейтинга занимает сайт из Перми progorod59.ru, у него зафиксировано 63 тысячи перходов. Напомним, информационное агентство TagilCity.ru стало самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2020 года, издание поднялось на две строки вверх с 2019 года. В рейтинге «Медиалогии» TagilCity.ru находится на шестом месте среди всех изданий Свердловской области. TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ в Нижнем Тагиле по итогам 2020 года

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