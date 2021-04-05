TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ в Нижнем Тагиле в марте 2021 года

Сайт «Медиаметрикс» предоставил данные цитируемости СМИ Свердловской области в соцсетях.
Информационное агентство TagilCity.ru занимает четвертую строку. В марте пользователи соцсетей поделились на своих страницах материалами издания 31,5 тысячи раз. В феврале TagilCity.ru находилось на пятом месте.
Первую строку рейтинга занимает портал Е1 с 291,5 тысячами переходов в социальных сетях. Далее следует издание из Челябинска 74.ru с 82,9 тысячами переходов. Третью строку рейтинга занимает сайт из Перми progorod59.ru, у него зафиксировано 63 тысячи перходов.
Напомним, информационное агентство TagilCity.ru стало самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2020 года, издание поднялось на две строки вверх с 2019 года. В рейтинге «Медиалогии» TagilCity.ru находится на шестом месте среди всех изданий Свердловской области.