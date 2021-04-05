Владельца «Тагилбанка» будут судить за подделку документов в Екатеринбурге

Напомним, в 2018 году Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию, после чего суд признал его банкротом. Распродавать имущество лишенного лицензии банка начали осенью 2019 года. Из 53 лотов самым дорогим оказалось здание, в котором размещался банк, однако торги были признаны несостоявшимися, поскольку на здание не нашлось покупателя.