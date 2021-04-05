Владельца «Тагилбанка» будут судить за подделку документов в Екатеринбурге

Владельца «Тагилбанка» будут судить за подделку документов в Екатеринбурге
Сегодня, 21:25ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров и совладельца АО «Тагилбанк» Алексея Чеканова поступило в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Председателю совета директоров банка Алексею Чеканову, экс-председателю правления банка Ларисе Пестовой и бывшей главе кредитного управления банка Оксане Логиновой вменяются преступления по статье 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов отчета и отчетности финансовой организации), а совладельцу также добавлена часть 4 статьи 33 — (Подстрекательство к совершению фальсификации), сообщается в картотеке Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Обвинительное заключение по делу гласит, что в августе 2017 года председатель совета директоров организовал приобретение за счет средств банка векселей у фирмы Москвы на сумму более 70 миллионов рублей. Данная операция ухудшила финансовое положение банка.

Стараясь предотвратить негативное влияние, коллеги-соучастники под подстрекательством руководителя с августа 2017 года по июнь 2018 года предоставляли в ответственное подразделение Центрального банка РФ ложные финансовые отчеты.

В ходе расследования на имущество обвиняемых, в том числе автомобили Toyota Land Cruiser и Infinity FX37, наложен арест по решению суда,сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

Напомним, в 2018 году Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию, после чего суд признал его банкротом. Распродавать имущество лишенного лицензии банка начали осенью 2019 года. Из 53 лотов самым дорогим оказалось здание, в котором размещался банк, однако торги были признаны несостоявшимися, поскольку на здание не нашлось покупателя.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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