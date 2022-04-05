19-летний уралец погиб в ходе спецоперации в Украине

19-летний уралец погиб в ходе спецоперации в Украине
19-летний уралец погиб в ходе спецоперации в Украине
Сегодня, 14:41ОбществоФото: pixabay.com
В Качканаре простились с 19-летним выпускником кадетской школы Кириллом Побежимовым, погибшим в ходе спецоперации в Украине.

В минувшее воскресенье в Качканаре Свердловской области простились с 19-летним выпускником кадетской школы Кириллом Побежимовым. Юноша погиб в ходе спецоперации в Украине.

Проводить Кирилла в последний путь пришли не только родные и друзья, но и мэр Качканара Андрей Ярославцев, пишет Е1.

19-летнего уральца похоронили с почестями. Присутствовал военный караул.

По словам друзей и знакомых, молодой человек занимался спортом, в том числе рукопашным боем. Ездил на городские и областные соревнования.

Кирилла Побежимова посмертно наградили орденом Мужества.

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