19-летний уралец погиб в ходе спецоперации в Украине

В Качканаре простились с 19-летним выпускником кадетской школы Кириллом Побежимовым, погибшим в ходе спецоперации в Украине.

В минувшее воскресенье в Качканаре Свердловской области простились с 19-летним выпускником кадетской школы Кириллом Побежимовым. Юноша погиб в ходе спецоперации в Украине. Проводить Кирилла в последний путь пришли не только родные и друзья, но и мэр Качканара Андрей Ярославцев, пишет Е1. 19-летнего уральца похоронили с почестями. Присутствовал военный караул. По словам друзей и знакомых, молодой человек занимался спортом, в том числе рукопашным боем. Ездил на городские и областные соревнования. Кирилла Побежимова посмертно наградили орденом Мужества.

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