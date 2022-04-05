Банк «Открытие» запустил новый накопительный счет для МСП

Банк «Открытие» запустил новый накопительный счет для МСП
Банк «Открытие» запустил новый накопительный счет для МСП
Сегодня, 16:18ОбществоФото: piqsels.com
Банк «Открытие» создал накопительный счет «Налоговая копилка» для МСП. Особенность счета заключается в том, что он позволяет зарабатывать на средствах, зарезервированных для налогов.

«Налоговая копилка» дает возможность автоматически перечислять в нее определенный процент поступлений от контрагентов на расчетный счет предприятия. Суммы таких отчислений бизнесмены, которые являются клиентами банка, устанавливают по своему усмотрению в диапазоне от 0 до 15%. При этом деньги самой «Налоговой копилки» можно переводить только в бюджет, пишет newsnn.ru.

Ежемесячное начисление банком на среднемесячный остаток по «Налоговой копилке» на сумму от 50 000 до 1 млн руб. составляет от 0,5% до 2,5%. Счет дает основные преимущества: возможность зарезервировать средства для уплаты налогов, избегать задолженности по налогам, штрафов, пеней, а следовательно, и блокировки счетов. Еще одно преимущество — возможность получения постоянного гарантированного дохода на остаток по счету.

Обслуживание копилки бесплатное. Открыть счет также можно бесплатно: в онлайн-банке для бизнеса «Бизнес-портал» в разделе «Депозиты».

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