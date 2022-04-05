Болельщиков Югорского лыжного марафона ждет розыгрыш часов Xiaomi

Как сообщает sovsport.ru, чтобы стать обладателем приза, участник конкурса должен зарегистрироваться в качестве подписчика сообщества «Открытия» и максимально точно предсказать, с каким временем придет к финишу победитель гонки на 50 километров свободным стилем, которая запланирована на Югорском лыжном марафоне на 9 апреля. Прием прогнозов будет идти с 4 по 8 апреля в качестве комментариев под постом банка «Открытие» о конкурсе в соцсети “ВКонтакте” и 8 апреля в Telegram-канале финансового учреждения.