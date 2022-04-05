Болельщиков Югорского лыжного марафона ждет розыгрыш часов Xiaomi

Как сообщает sovsport.ru, чтобы стать обладателем приза, участник конкурса должен зарегистрироваться в качестве подписчика сообщества «Открытия» и максимально точно предсказать, с каким временем придет к финишу победитель гонки на 50 километров свободным стилем, которая запланирована на Югорском лыжном марафоне на 9 апреля. Прием прогнозов будет идти с 4 по 8 апреля в качестве комментариев под постом банка «Открытие» о конкурсе в соцсети “ВКонтакте” и 8 апреля в Telegram-канале финансового учреждения.
Имена победителей конкурса, которые в своих прогнозах максимально приблизятся к времени победителя этого состязания, будут определять 10 апреля. В случае, если сразу несколькими участниками конкурса прогнозов будет назван одинаковый результат, победителем назовут того, кто дал свой прогноз раньше остальных. Имя одного победителя назовут по результатам в соцсети “ВКонтакте”, второго - в Telegram-канале.
Гонка на 50 километров 9 апреля по плану должна пройти с участием олимпийского чемпиона последней Олимпиады в Пекине Сергея Устюгова, олимпийского чемпиона 2006 года Евгения Дементьева, олимпийской чемпионки пекинской Олимпиады Натальи Непряевой, занявшего второе место на этой же Олимпиаде Ивана Якимушкина, членов сборной РФ по лыжным гонкам и биатлону.
Мероприятия Югорского лыжного марафона в столице Югры – Ханты-Мансийске запланированы на 8-9 апреля. Ежегодный марафон, впервые стартовавший в 2013 году, проходит по инициативе правительства ХМАО - Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерации лыжных гонок ХМАО - Югры. Партнером марафона выступает банк «Открытие». Регистрировать участников марафона его организаторы начали 18 января. Заканчивается регистрация 7 апреля. Заявки на участие в марафоне принимаются в любой форме на сайте марафона ugraloppet.ru.
В качестве информационных партнеров Югорского лыжного марафона - 2022 выступают РИА “Новости Спорт” (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры).