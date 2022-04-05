Число детей-инвалидов в Тагиле увеличивается, а омикрон оставляет свои следы

Троих тагильчан задержали по подозрению в мошенничестве на 400 тысяч рублей. Мужчины орудовали в городе Дзержинск Нижегородской области. «Навариться» злоумышленники планировали на чужом горе. Для оказания помощи коллегам выезжали тагильские силовики.
В селе Малая Лая жители жалуются на отсутствие газопровода. Селяне просят подключить их к газу местную администрацию, однако глава ГГО Дмитрий Летников считает, что включение Малой Лаи в программу газификации находится не в его полномочиях.
В Свердловской области задержали подозреваемых в обналичивании материнского капитала. «Дельцы» работали по отлаженной схеме несколько лет. Под видом потребительского кредита свердловчане «покупали» землю или недвижимость, а мошенники проводили деньги и обналичивали их в ПФР.
В Нижнем Тагиле уменьшилось число инвалидов почти на две тысячи, однако количество детей с ограниченными возможностями здоровья наоборот выросло.
Тагильчанин получил отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Полицейские отдела Нижнего Тагила не смогли найти и опросить второе лицо по делу — коучера Крайнова. Поэтому было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Санкции практически никак не отразились на деятельности сельских аптеках в пригороде Нижнего Тагила. По словам фармацевтов, если на полках отсутствуют какие-либо препараты, то только потому, что их там не было изначально.
Все российские школы вышли с карантина по коронавирусу. Больше в образовательных учреждениях нет карантинных классов, а о дистанционной форме обучения педагоги и ученики могут пока забыть.