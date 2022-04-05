Число детей-инвалидов в Тагиле увеличивается, а омикрон оставляет свои следы

В пригороде Нижнего Тагила не хватает газа, но сельские аптеки не страдают от дефицита лекарств. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила.

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