Иностранца осудили на 9 лет за сбыт героина в Нижнем Тагиле

Иностранца осудили на 9 лет за сбыт героина в Нижнем Тагиле
Иностранца осудили на 9 лет за сбыт героина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:38ОбществоФото: pixabay.com
Гражданин республики Кыргызстан оборудовал тайники с наркотиками в Нижнем Тагиле, за что отправился в колонию на 9 лет и 6 месяцев.

Гражданин республики Кыргызстан приехал в Свердловскую область в мае 2020 года, чтобы устроиться на работу. В июле 2021 года он получил в мессенджере анонимное сообщение. Его автор предлагал заработок, который заключался в создании тайников с наркотиками на территории Нижнего Тагила.

Иностранец согласился. Он успел сделать несколько закладок, но был пойман с поличным сотрудниками полиции у дома №28 по улице Быкова в Ленинском районе.

При нем обнаружили не менее 2, 027 граммов героина, ключи от арендованной квартиры, в которой он хранил наркотики; телефон со снимками размещения тайников.

Всего мужчина успел сбыть не менее 63, 916 граммов героина, что является крупным размером.

Ленинский районный суд вынес закладчику приговор: 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, сообщает прокуратура Ленинского района.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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