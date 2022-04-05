Иностранца осудили на 9 лет за сбыт героина в Нижнем Тагиле

Гражданин республики Кыргызстан оборудовал тайники с наркотиками в Нижнем Тагиле, за что отправился в колонию на 9 лет и 6 месяцев.

Гражданин республики Кыргызстан приехал в Свердловскую область в мае 2020 года, чтобы устроиться на работу. В июле 2021 года он получил в мессенджере анонимное сообщение. Его автор предлагал заработок, который заключался в создании тайников с наркотиками на территории Нижнего Тагила. Иностранец согласился. Он успел сделать несколько закладок, но был пойман с поличным сотрудниками полиции у дома №28 по улице Быкова в Ленинском районе. При нем обнаружили не менее 2, 027 граммов героина, ключи от арендованной квартиры, в которой он хранил наркотики; телефон со снимками размещения тайников. Всего мужчина успел сбыть не менее 63, 916 граммов героина, что является крупным размером. Ленинский районный суд вынес закладчику приговор: 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, сообщает прокуратура Ленинского района.

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