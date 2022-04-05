Изготовление и монтаж стелы на Привокзальной площади в Тагиле обойдутся в 72 миллиона

За 72 миллиона рублей подрядная организация должна изготовить и установить стелу, а также благоустроить прилегающую территорию на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле.

Администрация Нижнего Тагила ищет компанию, которая займется изготовлением стелы и благоустройством территории вокруг нее. Начальная стоимость контракта составляет 72 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен заасфальтировать территорию, установить видеонаблюдение и смонтировать освещение. Также компания изготовит и установит стелу «Город трудовой доблести» — обустроит фундамент и металлический каркас, смонтирует конструкцию. Согласно проекту, боковые стороны стелы будут из гранита, передний и задний фасады - из матового стекла. Украсят монумент рельефы из металла. Помимо этого, подрядчик должен смонтировать архитектурное освещение, в том числе внутреннюю подсветку фасадов стелы. Фото: Администрация Нижнего Тагила Подача заявок на аукцион продлится до 12 апреля этого года. Выполнить работы выигравшая компания должна до 31 октября 2022 года. Гарантия на объект составит пять лет. Напомним, что в настоящее время проводится масштабная реконструкция Привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Все работы подрядная организация планирует завершить к юбилею Нижнего Тагила в августе этого года. Стали известны места остановок на обновленной Привокзальной площади в Тагиле

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