На отсутствие газа жалуются жители села Малая Лая

На отсутствие газа жалуются жители села Малая Лая
На отсутствие газа жалуются жители села Малая Лая
Сегодня, 16:14ОбществоФото: TagilCity.ru
Жители села Малая Лая жалуются на отсутствие газификации в их населенном пункте. По их словам, село постепенно расширяется, но наличие возможности подключения к газу привлекло бы еще больше новых жителей.

Если будет газ, то люди с удовольствием будут приезжать сюда жить. Местность очень хорошая, хорошая экология. Уже многие возвращаются сюда из города,рассказала TagilCity.ru местная жительница Ирина Пахомова.

По ее словам, газовая распределительная станция находится рядом с селом, но при этом газификация до домов Малой Лаи не дошла. Сейчас сельчанам приходится заготавливать дрова, что по их мнению, дорого и трудозатратно, так как участки для вырубки выделяют далеко от села.

Согласно данным портала Единого оператора газификации РФ, ни один населенный пункт Свердловской области не вошел в программу газификации на 2021–2025 годы. Действует лишь программа догазификации, но она предполагает наличие газопровода в населенном пункте, которого в Малой Лае, соответственно, нет.

Также на портале отмечается, что в этом случае жителям следует обратиться в местный орган исполнительной власти либо региональную администрацию:

Вопрос перспективной газификации находится в зоне их решения, так как пятилетние программы формируются на основе предложений региональных властей.

Однако на официальный запрос жительницы Малой Лаи Татьяны Важениной (имеется в распоряжении редакции) глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников ответил, что «администрация ГГО не располагает полномочиями о включении населенных пунктов в программу газификации».

По официальным данным в Малой Лае проживают около 300 человек. Кроме того, в настоящее время в поселке активно строятся и дачные дома.

Фото:Яндекс.Карты

Редакция TagilCity.ru направила запрос главе ГГО Дмитрию Летникову, будет ли все-таки включена Малая Лая в программу газификации.

Сюжеты:
ЭксклюзивПригород
Материалы по теме:
газопроводбытовой газМалая Лая
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы