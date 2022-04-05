На отсутствие газа жалуются жители села Малая Лая

Жители села Малая Лая жалуются на отсутствие газификации в их населенном пункте. По их словам, село постепенно расширяется, но наличие возможности подключения к газу привлекло бы еще больше новых жителей.

Если будет газ, то люди с удовольствием будут приезжать сюда жить. Местность очень хорошая, хорошая экология. Уже многие возвращаются сюда из города,рассказала TagilCity.ru местная жительница Ирина Пахомова. По ее словам, газовая распределительная станция находится рядом с селом, но при этом газификация до домов Малой Лаи не дошла. Сейчас сельчанам приходится заготавливать дрова, что по их мнению, дорого и трудозатратно, так как участки для вырубки выделяют далеко от села. Согласно данным портала Единого оператора газификации РФ, ни один населенный пункт Свердловской области не вошел в программу газификации на 2021–2025 годы. Действует лишь программа догазификации, но она предполагает наличие газопровода в населенном пункте, которого в Малой Лае, соответственно, нет. Также на портале отмечается, что в этом случае жителям следует обратиться в местный орган исполнительной власти либо региональную администрацию: Вопрос перспективной газификации находится в зоне их решения, так как пятилетние программы формируются на основе предложений региональных властей. Однако на официальный запрос жительницы Малой Лаи Татьяны Важениной (имеется в распоряжении редакции) глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников ответил, что «администрация ГГО не располагает полномочиями о включении населенных пунктов в программу газификации». По официальным данным в Малой Лае проживают около 300 человек. Кроме того, в настоящее время в поселке активно строятся и дачные дома. Фото: Яндекс.Карты Редакция TagilCity.ru направила запрос главе ГГО Дмитрию Летникову, будет ли все-таки включена Малая Лая в программу газификации.

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