На отсутствие газа жалуются жители села Малая Лая

Если будет газ, то люди с удовольствием будут приезжать сюда жить. Местность очень хорошая, хорошая экология. Уже многие возвращаются сюда из города,рассказала TagilCity.ru местная жительница Ирина Пахомова.
По ее словам, газовая распределительная станция находится рядом с селом, но при этом газификация до домов Малой Лаи не дошла. Сейчас сельчанам приходится заготавливать дрова, что по их мнению, дорого и трудозатратно, так как участки для вырубки выделяют далеко от села.
Согласно данным портала Единого оператора газификации РФ, ни один населенный пункт Свердловской области не вошел в программу газификации на 2021–2025 годы. Действует лишь программа догазификации, но она предполагает наличие газопровода в населенном пункте, которого в Малой Лае, соответственно, нет.
Также на портале отмечается, что в этом случае жителям следует обратиться в местный орган исполнительной власти либо региональную администрацию:
Вопрос перспективной газификации находится в зоне их решения, так как пятилетние программы формируются на основе предложений региональных властей.
Однако на официальный запрос жительницы Малой Лаи Татьяны Важениной (имеется в распоряжении редакции) глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников ответил, что «администрация ГГО не располагает полномочиями о включении населенных пунктов в программу газификации».
По официальным данным в Малой Лае проживают около 300 человек. Кроме того, в настоящее время в поселке активно строятся и дачные дома.
Редакция TagilCity.ru направила запрос главе ГГО Дмитрию Летникову, будет ли все-таки включена Малая Лая в программу газификации.