Опрос ВЦИОМ не показал раскола общества в РФ из-за спецоперации на Украине

Опрос ВЦИОМ не показал раскола общества в РФ из-за спецоперации на Украине
Опрос ВЦИОМ не показал раскола общества в РФ из-за спецоперации на Украине
Сегодня, 13:06ОбществоФото: piqsels.com
По данным гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, специальная военная операция на Украине не обернулась расколом российского общества. Большая часть россиян разделяет в этом вопросе позицию Владимира Путина.

Как сообщает tass.ru со ссылкой на информацию, озвученную Федоровым, по мере разворачивания военных действий в российском обществе наблюдается все большая консолидация. Хотя это не говорит о том, что не появляются у людей такие негативные эмоции, как тревога, страх или сомнения. Но, даже если учитывать все эти риски и волнения, большая часть жителей страны — 75-77 процентов — сплотилась вокруг Владимира Путина и разделяет его позицию, связанную с решением провести спецоперацию.

Как говорят данные ВЦИОМ на 27 марта, 81 процент россиян оказывает доверие Владимиру Путину. В опросе участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян из 80 регионов РФ. А 30 марта центром были опубликованы цифры поддержки жителями России проведения спецоперации. Об этом сообщили 76 процентов.

Владимиром Путиным 24 февраля было сделано заявление о начале спецоперации на Украине. Это, по его словам, произошло в связи с просьбой руководителей Донбасса о помощи. Как сообщил российский президент, Москва не намерена оккупировать Украину, а только планирует провести ее демилитаризацию.

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