Опрос ВЦИОМ не показал раскола общества в РФ из-за спецоперации на Украине

Как сообщает tass.ru со ссылкой на информацию, озвученную Федоровым, по мере разворачивания военных действий в российском обществе наблюдается все большая консолидация. Хотя это не говорит о том, что не появляются у людей такие негативные эмоции, как тревога, страх или сомнения. Но, даже если учитывать все эти риски и волнения, большая часть жителей страны — 75-77 процентов — сплотилась вокруг Владимира Путина и разделяет его позицию, связанную с решением провести спецоперацию.