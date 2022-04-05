Опрос ВЦИОМ не показал раскола общества в РФ из-за спецоперации на Украине

Как сообщает tass.ru со ссылкой на информацию, озвученную Федоровым, по мере разворачивания военных действий в российском обществе наблюдается все большая консолидация. Хотя это не говорит о том, что не появляются у людей такие негативные эмоции, как тревога, страх или сомнения. Но, даже если учитывать все эти риски и волнения, большая часть жителей страны — 75-77 процентов — сплотилась вокруг Владимира Путина и разделяет его позицию, связанную с решением провести спецоперацию.
Как говорят данные ВЦИОМ на 27 марта, 81 процент россиян оказывает доверие Владимиру Путину. В опросе участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян из 80 регионов РФ. А 30 марта центром были опубликованы цифры поддержки жителями России проведения спецоперации. Об этом сообщили 76 процентов.
Владимиром Путиным 24 февраля было сделано заявление о начале спецоперации на Украине. Это, по его словам, произошло в связи с просьбой руководителей Донбасса о помощи. Как сообщил российский президент, Москва не намерена оккупировать Украину, а только планирует провести ее демилитаризацию.