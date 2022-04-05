Перевозившего рабочего на капоте машины водителя осудили в Первоуральске

Перевозившего рабочего на капоте машины водителя осудили в Первоуральске
Перевозившего рабочего на капоте машины водителя осудили в Первоуральске
Сегодня, 17:08ОбществоФото: pixabay.com
Суд отправил на 5 лет в колонию уральца, перевозившего рабочего на капоте автомобиля, в результате чего тот погиб.

Первоуральский городской суд огласил приговор мужчине, который был признан виновным в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшем смерть человека.

Как было установлено, 18 октября прошлого года, обвиняемый находился на делянке у поселка Северка в Екатеринбурге. Вместе с ним были его знакомые – обрубщик сучьев и разнорабочий.

Все трое распивали спиртное. Потом один из них пошел в магазин, а двое его приятелей поехали встречать его на машине трелевочной чокерной.

При этом один из них сидел на капоте. Разнорабочий, которого они встретили, тоже сел на капот, но по пути упал и разбился насмерть.

Водитель признал свою вину. Суд назначил ему пять лет колонии-поселения и лишил права управлять автомобилями на срок 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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Первоуральск
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