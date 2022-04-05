Перевозившего рабочего на капоте машины водителя осудили в Первоуральске

Первоуральский городской суд огласил приговор мужчине, который был признан виновным в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшем смерть человека.
Как было установлено, 18 октября прошлого года, обвиняемый находился на делянке у поселка Северка в Екатеринбурге. Вместе с ним были его знакомые – обрубщик сучьев и разнорабочий.
Все трое распивали спиртное. Потом один из них пошел в магазин, а двое его приятелей поехали встречать его на машине трелевочной чокерной.
При этом один из них сидел на капоте. Разнорабочий, которого они встретили, тоже сел на капот, но по пути упал и разбился насмерть.
Водитель признал свою вину. Суд назначил ему пять лет колонии-поселения и лишил права управлять автомобилями на срок 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.