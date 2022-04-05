Подозреваемые в обналичивании маткапитала задержаны в Свердловской области

Подозреваемые в обналичивании маткапитала задержаны в Свердловской области
Подозреваемые в обналичивании маткапитала задержаны в Свердловской области
Сегодня, 14:01ОбществоФото: 1MI
Подозреваемых в обналичивании материнского капитала задержали сотрудники МВД в Свердловской области.

Злоумышленники, по данным полиции, действовали в Свердловской, Курганской и Челябинской областях с 2015 года. Они работали под видом кредитно-потребительских кооперативов. Они привлекали тех, у кого есть материнский капитал и заключали фиктивные договора займа.

На счета получателей приходили деньги, которые передавались участникам группы. После этого на людей оформлялись объекты недвижимости, которая стоила ниже заявленной цены, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

После этого документы передавались в ПФР для погашения искусственных займов. Все средства с них распределялись между участниками группы.

Следователями было возбуждено уголовное дело за мошенничество. Всего проведено 19 обысков. Задержаны пять участников группы. Двое заключены под домашний арест, еще трое находятся под подпиской о невыезде. По предварительным данным ущерб от их деятельности может достигать 250 миллионов рублей.

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