Подозреваемые в обналичивании маткапитала задержаны в Свердловской области

Злоумышленники, по данным полиции, действовали в Свердловской, Курганской и Челябинской областях с 2015 года. Они работали под видом кредитно-потребительских кооперативов. Они привлекали тех, у кого есть материнский капитал и заключали фиктивные договора займа.