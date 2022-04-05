Раненых солдат наградил в госпитале Екатеринбурга полпред УрФО Владимир Якушев

Госпиталь с военными в Екатеринбурге посетил полпред в УрФО Владимир Якушев. Он выступил перед ними с речью и вручил награды.

У каждого поколения свои вызовы. Мы долгое время пытались решить назревшие проблемы переговорами. Но в итоге подошли к черте, после которой Россия была вынуждена начать спецоперацию. Мы не воюем с народом Украины. Мы помогаем братскому государству выпутаться из сетей нацизма, заявил Якушев. Фото: сайт полпредства президента в УрФО Награды полпред вручал совместно с врио командующего войсками Центрального военного округа Рустамом Миннекаевым. Указами президента 9 военных получили медали «За отвагу». Также медали Луки Крымского получили четверо медработников из военных госпиталей УрФО.

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