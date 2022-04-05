Российские врачи создали новый препарат для лечения COVID-19

Отечественные ученые создали новый препарат для лечения COVID-19, который помогает справиться с болезнью за пять дней. Лекарство «Эсперавир» (на основе действующего вещества молнупиравира), разработанное компанией «Промомед», эксперты считают прорывом в борьбе с пандемией.

Как сообщает newizv.ru, действенность и безвредность новой разработки от COVID-19 уже доказана исследованиями, прошедшими на базе 16 медицинских учреждений в Москве, Саранске, Ярославле, Смоленске, Рязани, Кирове, Петербурге, Иванове, Воронеже и других городах. Столица первой начала применять новый препарат в терапии COVID-19. Те пациенты, которые имеют соответствующий диагноз, могут получить его бесплатно в рамках специальной программы, запущенной правительством Москвы во время пандемии. Согласно программе врач-терапевт выписывает «Эсперавир» больному в составе комплексной терапии для домашнего лечения. Действующее вещество молнупиравир, которое лежит в основе разработки, проникает в вирусную РНК, вызывает накопление ошибок в геноме вируса и способствует его гибели. Врачи, которые уже получили опыт работы с «Эсперавиром», говорят о его высокой эффективности. Так, заведующая инфекционным отделением клинической больницы Смоленска, врач высшей категории Елена Симакина отметила, что препарат эффективен против различных штаммов РНК-вирусов, в том числе гриппа, риновируса, вирусного энцефалита, а также COVID-19, включая новый штамм омикрон. По словам Симакиной, в распоряжении инфекционного отделения оказался «прорывной препарат», который уже пользуется широким спросом в амбулаторной терапии. Через 3-4 дня после начала терапии «Эсперавиром» падает вирусная нагрузка на ослабленный болезнью организм, пропадают признаки интоксикации, снижается риск повреждения органов дыхания, пациенты начинают чувствовать себя лучше и стремительно идут на поправку. Отмена введенных ранее антикоронавирусных ограничений в некоторых субъектах России не дает повода снижать бдительность. Так как COVID-19 постоянно мутирует — помимо широко известных штаммов альфа, дельта, омикрон, в некоторых странах уже зафиксировали вспышки, вызванные новыми мутациями — стелс-омикроном и делькатроном. Это значит, что проблема по-прежнему актуальна как для врачей, так и для населения. Что касается коллективного иммунитета, то на него надеяться не приходится: вакцинацию прошли только 50% россиян, в то время как в других странах этот показатель достиг 80%.

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