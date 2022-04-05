Сельские аптеки в пригороде Нижнего Тагила не испытывают трудности с лекарствами

Сельские аптеки в пригороде Нижнего Тагила не испытывают трудности с лекарствами
Сельские аптеки в пригороде Нижнего Тагила не испытывают трудности с лекарствами
Сегодня, 14:11ОбществоФото: 1MI
Аптеки в пригороде Нижнего Тагила не испытывают дефицита, как отечественных, так и зарубежных лекарств.

По словам фармацевта в аптеке в поселке Новоасбест, с введением санкций количество лекарств, которые пропали с полок, почти не уменьшилось.

Если у нас чего-то нет, то значит этого нет у поставщиков,рассказала TagilCity.ru работник аптеки.

В сельских аптеках менее широкий выбор лекарственных средств, чем в городе, и небольшая проходимость. Наиболее важные и узконаправленные лекарства жители покупают в городе, сообщили редакции фармацевты в пригородных поселках. А в сельских аптеках приобретают в основном обезболивающие, сердечные, лекарства от простуды и перевязочные материалы.

Напомним, о подорожании отечественных и импортных медицинских препаратов в аптеках массово жалуются жалуются жители Нижнего Тагила. По словам фармацевтов, стоимость иностранных лекарств напрямую зависит от курса доллара, но их можно заменить отечественными аналогами.

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