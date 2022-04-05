Сельские аптеки в пригороде Нижнего Тагила не испытывают трудности с лекарствами

По словам фармацевта в аптеке в поселке Новоасбест, с введением санкций количество лекарств, которые пропали с полок, почти не уменьшилось.
Если у нас чего-то нет, то значит этого нет у поставщиков,рассказала TagilCity.ru работник аптеки.
В сельских аптеках менее широкий выбор лекарственных средств, чем в городе, и небольшая проходимость. Наиболее важные и узконаправленные лекарства жители покупают в городе, сообщили редакции фармацевты в пригородных поселках. А в сельских аптеках приобретают в основном обезболивающие, сердечные, лекарства от простуды и перевязочные материалы.
Напомним, о подорожании отечественных и импортных медицинских препаратов в аптеках массово жалуются жалуются жители Нижнего Тагила. По словам фармацевтов, стоимость иностранных лекарств напрямую зависит от курса доллара, но их можно заменить отечественными аналогами.