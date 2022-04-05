Сельские аптеки в пригороде Нижнего Тагила не испытывают трудности с лекарствами

В сельских аптеках менее широкий выбор лекарственных средств, чем в городе, и небольшая проходимость. Наиболее важные и узконаправленные лекарства жители покупают в городе, сообщили редакции фармацевты в пригородных поселках. А в сельских аптеках приобретают в основном обезболивающие, сердечные, лекарства от простуды и перевязочные материалы.