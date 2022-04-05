Тагильчанин запер в квартире грабителя из-за отказа вернуть похищенное

Тагильчанин запер в квартире грабителя из-за отказа вернуть похищенное
Тагильчанин запер в квартире грабителя из-за отказа вернуть похищенное
Сегодня, 16:10ОбществоФото: МУ МВД «Нижнетагильское»
Совершивший серию краж из арендованных квартир в Нижнем Тагиле молодой человек задержан и помещен в СИЗО.

25-летний житель Нижнего Тагила по фамилии Ознобихин ограбил несколько квартир, которые ему сдавали в аренду.

Так, у одного из арендодателей он украл имущество на сумму более 27 тысяч рублей: вынес хранившийся на балконе комплект летней резины, два стартера.

У пенсионера в Ленинском районе он похитил бытовую технику, мягкую мебель, причинив ему ущерб на сумму почти 100 тысяч рублей.

У другого пенсионера в районе Гальяно-Гобуновского массива он обманом похитил четыре тысячи рублей.

Впервые молодого человека задержали по подозрению в совершении грабежа в феврале 2022 года. Тагильчанина отправили под домашний арест, но он скрылся от следствия и продолжил снимать и грабить квартиры.

На этот раз его задержали на место преступления: хозяин квартиры, которую он ограбил, запер его внутри помещения после отказа возместить ущерб и вызвал полицию.

Подозреваемого задержали. Он находится в СИЗО, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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