В Нижнем Тагиле за год выросло число детей-инвалидов

В Нижнем Тагиле за год выросло число детей-инвалидов
В Нижнем Тагиле за год выросло число детей-инвалидов
Сегодня, 13:13ОбществоФото: 1MI
С 22,2 тысячи до 20 тысяч уменьшилось количество людей с ОВЗ в Нижнем Тагиле в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Пандемия негативно сказалась на смертности инвалидов, при этом число детей с инвалидностью в Нижнем Тагиле за год выросло на 87 человек.

По статистике в 2021 году 5,8% от общего населения Нижнего Тагила составляли инвалиды. По сравнению с 2020 годом снизилось число инвалидов первой, второй и третьей групп на 604 человека, с 20,7 тысячи до 20,1 тысячи человек. В связи с пандемией МСЭ продлевает инвалидность автоматически на полгода, поэтому тагильчанам с ОВЗ заново проходить комиссию не надо. А снижение числа людей с ограниченными возможностями является следствием пандемии:

В первую очередь, конечно, сказывается пандемия коронавируса. У инвалидов заболеваний значительно больше, чем у здоровых людей. Только в 2021 году около 40 членов нашей организации умерло от коронавируса и его последствий,рассказал редакции TagilCity.ru председатель общества инвалидов Игорь Постоногов.

При этом в Нижнем Тагиле выросло количество детей-инвалидов с 1,4 тысячи до 1,5 тысячи (+87 человек). Увеличение числа детей-инвалидов тагильский общественник связывает в основном с экологией в городе. Он отметил, что и в прошлом году, и в нынешнем в общество вступило достаточно много детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Напомним, за год население Нижнего Тагила уменьшилось на 4,4 тысячи человек. По данным статистики в 2021 году в городе проживало 347,1 тысячи тагильчан.

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