В Нижнем Тагиле заблокировали пропагандирующие зацепинг сайты

В Нижнем Тагиле заблокировали сайты, популяризирующие зацепинг передвижение на крыше или на сцепках поездов.
Данные ресурсы обнаружила Нижнетагильская транспортная прокуратура в ходе мониторинга Сети.
Отмечается, что опасная субкультура может стать причиной травм и даже гибели. Кроме того, за такое увлечение могут привлечь к административной ответственности.
Прокурор направил в Тагилстроевский районный суд два иска о признании информации о зацепинге на нескольких ресурсах запрещенной в России.
Суд иски удовлетворил, пишет «КП-Екатеринбург». Сайты заблокировали.
Ранее сообщалось о двух зацеперах в Нижнем Тагиле, которые упали с трамвайной сцепки на проезжую часть. Мужчины едва не попали под колеса автомобилей.