В Нижнем Тагиле заблокировали пропагандирующие зацепинг сайты

В Нижнем Тагиле заблокировали пропагандирующие зацепинг сайты
В Нижнем Тагиле заблокировали пропагандирующие зацепинг сайты
Сегодня, 15:22ОбществоФото: pixabay.com
Сайты, распространяющие информацию о запрещенных способах проезда на сцепках вагонов – зацепинге – заблокированы по решению суда в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле заблокировали сайты, популяризирующие зацепинг передвижение на крыше или на сцепках поездов.

Данные ресурсы обнаружила Нижнетагильская транспортная прокуратура в ходе мониторинга Сети.

Отмечается, что опасная субкультура может стать причиной травм и даже гибели. Кроме того, за такое увлечение могут привлечь к административной ответственности.

Прокурор направил в Тагилстроевский районный суд два иска о признании информации о зацепинге на нескольких ресурсах запрещенной в России.

Суд иски удовлетворил, пишет «КП-Екатеринбург». Сайты заблокировали.

Ранее сообщалось о двух зацеперах в Нижнем Тагиле, которые упали с трамвайной сцепки на проезжую часть. Мужчины едва не попали под колеса автомобилей.

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