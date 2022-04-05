Все российские школы перешли на докоронавирусный режим работы

С 29 марта образовательные учреждения в России вернулись к обычному формату. Не осталось классов, которые находились бы на дистанционном обучении, либо на карантине из-за COVID-19, пишут «Новые Известия» со ссылкой на телеграм-канал Минпросвещения.
Отмечается, что впервые с 2020 года абсолютно все российские школы работают не в удаленном формате.
Отменить коронавирусные ограничения в школах рекомендовал Роспотребнадзор 25 марта 2022 года. В ведомстве отметили, что эпидемиологическая обстановка улучшилась.
В частности, был отменен запрет на проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях.