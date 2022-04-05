За выброшенного из окна младенца североуралец получил 4,5 года колонии

За выброшенного из окна младенца североуралец получил 4,5 года колонии
За выброшенного из окна младенца североуралец получил 4,5 года колонии
Сегодня, 11:32ОбществоФото: pixabay.com
За попытку убийства грудного ребенка житель Североуральска получил 4,5 года колонии. Он выбросил младенца из окна.

Мужчина обвинялся по статьям за покушение на убийство малолетнего. Суд установил, что 6 июня 2019 года вечером мужчина находился в квартире на улице Ленина в Североуральске. Он решил убить ребенка 2019 года рождения, которому тогда было 2,5 месяца.

Мужчина разбил в спальне окно и выбросил ребенка с первого этажа на бетонную отмостку дома. Однако младенца успел поймать прохожий. Затем пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

В момент происшествия мама в квартире отсутствовала. Она вместе с осужденным употребляла спиртное, а на данный момент лишена родительских прав.

Суд решил отправить мужчину в колонию общего режима. Отмечается, что это уже третий приговор, вынесенный молодому человеку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В декабре 2019 года подсудимый был оправдан, а в ноябре 2020 года ему было назначено 4 года условно с испытательным сроком в 2 года.

Однако в сентябре 2021 года Седьмой кассационный суд Челябинска отменил приговор из-за нарушений и передал его на новое рассмотрение в Краснотурьинский городской суд.

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