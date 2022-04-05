За выброшенного из окна младенца североуралец получил 4,5 года колонии

Мужчина обвинялся по статьям за покушение на убийство малолетнего. Суд установил, что 6 июня 2019 года вечером мужчина находился в квартире на улице Ленина в Североуральске. Он решил убить ребенка 2019 года рождения, которому тогда было 2,5 месяца.
Мужчина разбил в спальне окно и выбросил ребенка с первого этажа на бетонную отмостку дома. Однако младенца успел поймать прохожий. Затем пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи.
В момент происшествия мама в квартире отсутствовала. Она вместе с осужденным употребляла спиртное, а на данный момент лишена родительских прав.
Суд решил отправить мужчину в колонию общего режима. Отмечается, что это уже третий приговор, вынесенный молодому человеку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В декабре 2019 года подсудимый был оправдан, а в ноябре 2020 года ему было назначено 4 года условно с испытательным сроком в 2 года.
Однако в сентябре 2021 года Седьмой кассационный суд Челябинска отменил приговор из-за нарушений и передал его на новое рассмотрение в Краснотурьинский городской суд.