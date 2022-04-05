За выброшенного из окна младенца североуралец получил 4,5 года колонии

Мужчина обвинялся по статьям за покушение на убийство малолетнего. Суд установил, что 6 июня 2019 года вечером мужчина находился в квартире на улице Ленина в Североуральске. Он решил убить ребенка 2019 года рождения, которому тогда было 2,5 месяца.