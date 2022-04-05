Замначальника полиции Алапаевска суд снова уволил за пьяное ДТП

Комиссия из ГУ МВД региона проводила проверку регистрации аварии с участием полицейского и установила, что из дежурной части в главк информация поступила не сразу. Кроме того, не сразу было зарегистрировано и ДТП. Сотрудники, которые допустили задержку, привлечены к дисциплинарной ответственности, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.
Напомним, 23 апреля ночью Рожин ехал на служебном ВАЗ. Он выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Camry. Водитель иномарки не пострадал, а сам подполковник ушел на больничный. У него был взял анализ крови, показавший наличие алкоголя. Чтобы не допустить ошибки, был взят повторный анализ, который показал то же самое.