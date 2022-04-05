Заводчица 10 застреленных лошадей будет судиться с тагильским УВЗ из-за охотников

Заводчица 10 застреленных лошадей будет судиться с тагильским УВЗ из-за охотников
Заводчица 10 застреленных лошадей будет судиться с тагильским УВЗ из-за охотников
Сегодня, 17:23ОбществоФото: pixabay.com
Тагильчанка, выкупившая у УВЗ участки для разведения лошадей, собирается судится с предприятием из-за охотхозяйственного соглашения. У нее было застрелено 10 животных.

Тагильчака в 2014 году приобрела у ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 11 участков, свободных от каких-либо обременений и ограничений. На них она разводит и содержит исчезающие породы лошадей. Однако выяснилось, что с 2005 года эти земли относятся к охотничьим угодьям. ОАО «НПК «Уралвагонзавод» на 10 лет взяло в аренду у Министерства природных ресурсов Свердловской области 120 тысяч гектаров земли. А в 2015 году УВЗ через суд продлил срок аренды у Департамента по охране, контролю и регулированию животного мира еще на 49 лет.

Женщина обратилась в суд, чтобы подать апелляцию на это решение. Она считает, что осуществление охоты на этих земельных участках несовместимо с использованием принадлежащих ей угодий. По ее словам, в 2020 и 2021 годах у нее было отстрелено 10 лошадей, а охотники уничтожают урожай, портят пастбища и сенокосы.

Истец вынуждена нести убытки, возникающие в связи с отстрелом охотниками принадлежащих ей лошадей, разрушением и порчей ее имущества. Она не имеет возможности полноценно осуществлять свою деятельность, вынуждена содержать животных на приусадебном участке в нарушение правил содержания сельскохозяйственных животных, сказано в материалах дела.

Срок подачи апелляции на решение суда 2015 года о заключении охотохозяйственного соглашения на 49 лет уже истек, однако женщина через суд восстановила право на него.

Всего в Свердловской области действуют более 230 охотничьих угодий. К охотничьим ресурсам отнесены 79 видов животных: 30 млекопитающих и 49 птиц.

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