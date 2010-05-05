5 мая исполнилось семь лет таможенному посту г. Нижний Тагил

Сегодня в регионе деятельности таможенного поста (это Нижний Тагил, Верхняя Салда, Качканар, Кировград, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, Лесной, Красноуральск, Нижняя Салда, поселок Свободный, а также Верхнесалдинский и Пригородный районы) зарегистрировано порядка 100 участников внешнеэкономической деятельности, в том числе такие крупнейшие предприятия как ОАО НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА».

В настоящее время это единственный таможенный пост в регионе деятельности таможни, имеющий полномочия на совершение отдельных операций, таких как таможенное оформление транспортных средств физических лиц.В первом квартале 2010 года под контролем таможенного поста перемещено более 37 тысяч тонн товаров, оформлено порядка 1350 грузовых таможенных деклараций. Внешнеторговый оборот участников ВЭД в регионе деятельности Нижнетагильского таможенного поста составил 299 миллионов долларов США (47,4% от общего товарооборота Нижнетагильской таможни пришлось на Нижнетагильский таможенный пост).

По сравнению с 1 кварталом прошлого года товарооборот, осуществленный предприятиями региона деятельности Нижнетагильского таможенного поста, увеличился на 9,2%, грузооборот увеличился на 40,7%, количество оформленных ГТД увеличилось на 31%. Ведущее место во внешней торговле в 1 квартале занимали Индия, США, Германия, Украина, Китай. В федеральный бюджет перечислено порядка 285 миллионов рублей.