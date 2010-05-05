Государственным школам разрешат проводить платные уроки

Некоторые государственные школы получат право совершенно законно проводить платные уроки, пишет "Российская газета".

По новому закону все учреждения поделят на три большие группы - казенные, бюджетные и автономные. В чем разница между ними? Для казенных будут очень четко прописаны все статьи затрат, вплоть до сумм коммунальных услуг, транспортных расходов и покупки канцтоваров. Деньги для них будут, как и сейчас, перечисляться через казначейство и строго в определенное время. Скорее всего, этот статус получат детские дома, спецшколы, школы при колониях, малокомплектные школы.

Бюджетным организациям деньги станут выделять не с четкой разбивкой по строкам расходов, а в виде субсидий. Что важно - опять же через казначейство. Мелочи оговариваться не будут. Директор школы или ректор вуза вправе самостоятельно решать, сколько потратить на ремонт, а сколько, допустим, на организацию праздника и выпуск буклета. По-прежнему школы, которые останутся в "бюджетном" статусе, смогут предлагать услуги платных кружков и дополнительных занятий, хотя в части прав распоряжения прибылью для них будут некоторые оговорки. Судя по всему, среди российских школ таких пока будет большинство.

Автономными станут самые сильные, конкурентоспособные организации, которые получат наибольшую финансовую свободу. Им разрешат не только оказывать платные услуги, привлекать инвестиции, но и тратить доходы исключительно по своему собственному усмотрению."Автономные образовательные организации в регионах уже есть. Эту форму выбрали несколько институтов повышения квалификации.Получили статус автономных девять федеральных университетов. Есть уже и такие школы, - рассказывает Ирина Абанкина, директор Института развития образования ВШЭ -ГУ".Зарплата педагогов в автономной школе может быть значительно выше, чем в бюджетной или казенной. Если в уставных документах школы записано, что зарплата учителя напрямую зависит, к примеру, от количества победителей олимпиад в классе, то директор может платить такому учителю даже 10 окладов.Еще одно отличие автономной организации в том, что ее деньги хранятся не в казначействе, а в коммерческом банке. И если он вдруг лопнет, то у школы могут быть большие неприятности. Автономной организации придется публично отчитываться о доходах и расходах, обнародовать свой бюджет и сделать прозрачными все свои финансовые отчеты.

Многие родители уже высказывают опасения - не приведет ли новый закон к тому, что автономные школы станут платными? Это не так. На качество образования, которое предоставляется школами в рамках госстандарта, никак не повлияет организационная форма учебного заведения."Все обязательные предметы, включая математику, физику, астрономию, химию, биологию, историю, иностранный язык, географию, русский язык, литературу, физкультуру, информатику, будут бесплатными для учеников. Но только в том объеме, который предусмотрен стандартом, - комментирует Ирина Абанкина. - К примеру, в школе, которая стала автономной, преподается три иностранных языка. Один для детей будет бесплатным, а за уроки второго и третьего предложат заплатить".

Многие эксперты полагают, что, к сожалению, новый закон усложнит жизнь негосударственных школ и вузов. Они и так лишены доступа к бюджетным средствам, хотя по сути и выполняют заказ государства на образовательные услуги. А с увеличением возможностей государственных школ могут потерять часть учеников. Хотя, если им будет оплачиваться из местного бюджета стоимость услуг по стандарту - за обязательные дисциплины, они получат шансы выжить. Но пока что небольшие компенсации получают негосударственные школы в 4-5 регионах, включая Москву и область.