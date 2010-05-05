Медведева и Меркель повезут на Химмаш
К июльскому визиту в Екатеринбург президента Дмитрия Медведева и канцлера Ангелы Меркель готовится сюрприз.
Ожидается, что двум лидерам представят пример сотрудничества России и Германии в сфере ЖКХ.
К этому времени в Екатеринбурге хотят запустить "пилотник" по санации старых многоквартирных домов. Работы будут проводиться в рамках договоренностей, заключенных свердловским правительством, екатеринбургской мэрией и Российско-немецким энергетическим агентством Rudea.
"Изначально предполагалось, что это будет жилое здание по улице Мира, 37 - его даже осмотрел глава Федерального фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цицин. Но отбор этот дом не прошел, так как он слишком старый и у него скоро закончится ресурс, между тем у жильцов должна быть уверенность, что здание прослужит еще долго", - рассказала агентству "Новый регион" Елена Ильина, пресс-секретарь министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Но в итоге выбор пал на район Химмаша. Сколько именно домов будет участвовать в проекте, пока неизвестно. Сейчас отбором конкретных зданий занимаются в мэрии Екатеринбурга.
Санация будет проводиться за счет средств Федерального фонда содействия реформирования ЖКХ - на этот год на капремонт жилого фонда Свердловской области будет выделено 1 млрд.600 млн. рублей, часть из этих средств и будет пущена на "пилотник". Приступить к работам организаторы проекта планируют к июлю 2010 года - на это же время намечен приезд в Екатеринбурге президента России Дмитрия Медведева и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, поэтому запуск российско-германского "пилотного" проекта в сфере ЖКХ оказался бы весьма кстати.