Медведева и Меркель повезут на Химмаш

"Изначально предполагалось, что это будет жилое здание по улице Мира, 37 - его даже осмотрел глава Федерального фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цицин. Но отбор этот дом не прошел, так как он слишком старый и у него скоро закончится ресурс, между тем у жильцов должна быть уверенность, что здание прослужит еще долго", - рассказала агентству "Новый регион" Елена Ильина, пресс-секретарь министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Но в итоге выбор пал на район Химмаша. Сколько именно домов будет участвовать в проекте, пока неизвестно. Сейчас отбором конкретных зданий занимаются в мэрии Екатеринбурга.