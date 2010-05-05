Объявлен конкурс на лучшее название молочного завода в г. Нижний Тагил
Организатором конкурса является Администрация города Нижний Тагил.
Принять участие в конкурсе может любой житель города, а также предприятия и организации, осуществляющие деятельность на территории Нижнего Тагила. Каждый участник вправе предложить не более одного варианта названия. Название должно состоять из одного или двух слов или аббревиатуры, возможно использование составных слов. Не допускается использование уже существующих торговых марок или созвучных им, общеупотребительных слов. Допускается использование в названии иностранных слов, неологизмов. Приветствуется разъяснение и обоснование предложенного названия, а также предоставление разработанной концепции брэнда.
Прием заявок от участников конкурса проводится до 1 июня 2010 года. Лучшие варианты будут определены до 15 июля. Победителями конкурса станут трое участников, предложивших лучшие варианты названий. Награждение победителя конкурса будет производиться в торжественной обстановке денежными премиями, а также дополнительно учрежденными призами и подарками. Подробная информация о конкурсе опубликована в газете «Горный край» от 30 апреля.