Руководство милиции г. Нижний Тагил поблагодарило чоповцев за помощь в задержании преступника
Начальник криминальной милиции ОВД по Дзержинскому району г. Нижний Тагил подполковник милиции Андрей Бельков в присутствии журналистов вручил благодарственные письма сотрудникам частной охранной организации «Уралхимпласт» за содействие милиции в раскрытии преступления.
С начала года на территории района был зарегистрирован ряд краж, совершенных свободным доступом из школ и детских садов. Преступник, улучив момент, похищал оставленные без присмотра вещи, в большинстве случаев его добычей становились сотовые телефоны и другие ценности из женских сумок.
В ходе работы по раскрытию данных преступлений оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Работники нескольких учреждений, где пропали вещи, вспомнили заходившего в тот день молодого человека. По предъявленным снимкам из фототеки потерпевшие опознали 23-летнего Александра, ранее судимого за совершение аналогичных краж. Около месяца понадобилось сотрудникам уголовного розыска, чтобы установить место проживания и задержать разыскиваемого в заброшенном доме в Сухоложском посёлке.
Александр освободился из мест лишения свободы 31 декабря 2009 года. Десятки краж, шесть судимостей, почти 6 с половиной лет колонии - вот несколько цифр из его биографии. Свою первую судимость и сразу же реальный срок (полгода лишения свободы) Александр получил за совершение кражи сотового телефона из торговой палатки в Нижней Туре, потом один за другим последовали приговоры районных судов Нижнего Тагила. Уже сегодня в новом уголовном деле насчитывается 18 эпизодов его преступной деятельности. В большинстве своём кражи были совершены из общеобразовательных и дошкольных учреждений Дзержинского района, но есть в этом списке и организации Ленинского района. В частности, самую крупную кражу Александр совершил 1 апреля из строительного офиса на улице Карла Маркса. Там его добычей стал ноутбук. Это преступление стало не только самым значительным, но и последним в криминальной цепочке. Вечером этого же дня оперативники с помощью сотрудников частной охранной организации «Уралхимпласт» задержали вора и доставили в районный отдел милиции.
Охранники уже не раз оказывали помощь сотрудникам милиции. Так ранее при их участии был задержан серийный грабитель, который, представляясь сотрудником милиции, отбирал сотовые телефоны у подростков под предлогом проверки и выявления похищенных средств связи. «Сотрудники «Уралхимпласта» очень мобильны, - отмечают руководители уголовного розыска,- они имеют навыки скрытого наблюдения, засад, силового задержания, так необходимые для ведения оперативной работы».
Приказом начальника ОВД по Дзержинскому району за активное участие в задержании преступника Кириллу Бачинину, Максиму Жданову, Андрею Терентьеву и заместителю начальника ЧОО «Уралхимпласт» Алексею Ковальчуку объявлена благодарность.