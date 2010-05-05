Руководство милиции г. Нижний Тагил поблагодарило чоповцев за помощь в задержании преступника

Александр освободился из мест лишения свободы 31 декабря 2009 года. Десятки краж, шесть судимостей, почти 6 с половиной лет колонии - вот несколько цифр из его биографии. Свою первую судимость и сразу же реальный срок (полгода лишения свободы) Александр получил за совершение кражи сотового телефона из торговой палатки в Нижней Туре, потом один за другим последовали приговоры районных судов Нижнего Тагила. Уже сегодня в новом уголовном деле насчитывается 18 эпизодов его преступной деятельности. В большинстве своём кражи были совершены из общеобразовательных и дошкольных учреждений Дзержинского района, но есть в этом списке и организации Ленинского района. В частности, самую крупную кражу Александр совершил 1 апреля из строительного офиса на улице Карла Маркса. Там его добычей стал ноутбук. Это преступление стало не только самым значительным, но и последним в криминальной цепочке. Вечером этого же дня оперативники с помощью сотрудников частной охранной организации «Уралхимпласт» задержали вора и доставили в районный отдел милиции.