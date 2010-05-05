С 8 по 10 мая тарифы на проезд в поездах дальнего следования будут снижены на 50%

На железных дорогах России с 2003 года действует график гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем сообщении, который утверждается ежегодно Федеральной службой по тарифам РФ. График опубликован сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru . Зная периоды изменения тарифов, пассажиры могут заранее планировать поездку и уменьшать связанные с ней расходы.