С 8 по 10 мая тарифы на проезд в поездах дальнего следования будут снижены на 50%
5 мая 2010, 18:29ОбществоArtem
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50-процентное понижение тарифов будет действовать на все типы вагонов поездов дальнего следования в пределах России: плацкартные, купейные и вагоны СВ.
На железных дорогах России с 2003 года действует график гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем сообщении, который утверждается ежегодно Федеральной службой по тарифам РФ. График опубликован сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru . Зная периоды изменения тарифов, пассажиры могут заранее планировать поездку и уменьшать связанные с ней расходы.
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