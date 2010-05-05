Шоу-группе «Сюрприз» 20 лет

20-летняя история группы богата победами: на счету «Сюрприза» 18 гран-при в различных музыкальных конкурсах, первые места на конкурсе «Золотой петушок» и даже успешное выступление на детском «Евровидении» в 2007 году. По оценкам альтернативного жюри конкурса, в состав которого входили Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Лариса Рубальская, Евгений Крылатов, «Сюрприз» занял 4 место и был назван самой поющей и танцующей группой.

Любой успех – результат работы целой группы людей, но очень многое зависит от лидеров, руководителей. За плечами руководителей группы Николая и Светланы Белецких большой музыкальный и педагогический опыт: участие в музыкальных конкурсах, работа в филармонии, преподавание в музыкальном училище. «Мало просто иметь талант. Нужно суметь его развить, раскрыть. Сам по себе талант почти ничего не значит. Музыкант, танцор, актер зачастую не может адекватно оценить себя. Именно поэтому в раскрытии дара важнейшую роль играет педагог и то, насколько он сам талантлив», - рассуждает о роли педагога Светлана Алексеевна.

Белецкие – талантливые педагоги, «Сюрприз» для них – любимое детище. Они вкладывают в группу все свои силы и время, много работают не только над вокалом подопечных, но еще и над костюмами, постановкой номеров, созданием сценического образа девушек.

Но не все решает педагог, даже очень талантливый. Одно из качеств, необходимых для успеха - трудолюбие, считает Николай Гаврилович: «Талант ребенка – это, конечно, Богом данный дар, но если нет огромного желания трудиться, если в голове и душе пустота, из такого человека ничего не выйдет. Мы воспитываем сильных личностей, настоящих артистов». У настоящих артистов «Сюрприза» плотный репетиционный график – репетиции через день. Но участницы группы не жалуются, по их словам, такой режим дисциплинирует, тем более что пение им в радость.

Среди творческих людей часто возникает зависть, а уж в женском коллективе без интриг, казалось бы, не обойтись. Но девчонки из «Сюрприза» говорят иначе: «Мы очень любим студию – это для нас вторая семья. Мы дружим как в группе, так и за ее пределами. Бывают ссоры, но наши руководители учат нас не только как лучше петь, но и как поступать в определенных жизненных ситуациях. Они наши лучшие друзья!»

Все успехи группы – результат многолетнего ежедневного труда и руководителей, и участников. Но 20 лет – это юношеский возраст, начало пути, когда все еще впереди. Были бы только силы и вдохновение, стремление идти дальше, чего «Сюрпризу» и хочется пожелать.

Афиша концерта группы «Сюрприз»