Слет православной молодежи в Верхней Салде

Организаторы слета - Координационный совет приходских молодежных объединений Екатеринбурга. «Главная цель слета – организовать молодых людей на социальное служение, поэтому в качестве девиза выбраны слова «Вера без дел мертва»», - рассказывает Владислав Першин, председатель координационного совета.

Слеты, на которые собирается молодежь из разных городов и областей, помогают скоординировать, объединить силы для реализации социальных проектов. После прошлого слета при екатеринбургском центре защиты материнства «Колыбель» появилась молодежная группа. Ребята проводят социальные акции, участвуют в выпуске газеты «Родные мои», организуют передвижные выставки.

Программа слета была очень насыщенной и разнообразной: участники могли проверить ловкость, смекалку и командный дух в спортивных играх «Зарница» и «Веселые старты», поучаствовать в интеллектуальной игре «Познай истину» и диспуте «Пятая власть» о влиянии интернет-сообщества на реальность, проявить свой музыкальный талант, поучаствовав в концерте на Дворцовой площади Верхней Салды, и многое другое. Самыми долгожданными для многих событиями стали вечерка, современная вечеринка в духе русских традиций, и ночной костер до самого утра с песнями под гитару.

Основнаяучастников слета – молодежь от 18 до 26 лет, которую объединяет православие. Из 150 участников тагильчан было меньше десяти. Все проекты, о которых говорилось на слете, активно реализуются только в Екатеринбурге. Остается надеяться, что и в Нижнем Тагиле появится подобное молодежное объединение, координация молодежных сил. В конце концов, все зависит от нас.