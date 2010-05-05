Завтра состоится репетиция военного парада в г. Нижний Тагил

Сначала репетицию проведут участники театрального пролога, который предварит традиционную демонстрацию трудящихся. Затем на центральной площади города свое мастерство будут оттачивать военные. Как напоминает информационно-аналитическое управление муниципалитета, 9 мая в параде примут участие военнослужащие воинских частей, дислоцирующихся на территории города, сотрудники УВД, бойцы отряда милиции особого назначения, кадеты школ №13 и 21.

По традиции военный парад откроет танк Т-34, затем по площади проедут 9 единиц военной техники. В связи с репетицией парада движение автотранспорта на участке проспекта Ленина от улицы Первомайской до проспекта Мира будет закрыто, по уточненным данным, с 17.30 до 20.30. Автовладельцам и пассажирам общественного транспорта следует заранее выбирать варианты объезда.